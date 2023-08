Primo appuntamento, con queste 2 tecniche fai subito colpo: lo rivelano gli psicologi

Non “toppare” al primo appuntamento è fondamentale: ecco, allora cosa si deve assolutamente fare, secondo quanto scoperto dalla scienza

Il primo appuntamento ha un’importanza fondamentale sulle sorti di una eventuale relazione, di qualsiasi tipo essa sia. Sul primo appuntamento tutti facciamo grande affidamento, per far colpo, evidentemente, ma anche per essere colpiti. Dalla buona riuscita di questo primo incontro, infatti, assai spesso scaturisce o meno la voglia di rivedere la persona in questione. Ebbene, se non volete “toppare”, allora tenete bene a mente queste due tecniche per far colpo: secondo gli psicologi sono davvero infallibili.

Un recente studio pubblicato su Sexuality and Culture esplora le tattiche del primo appuntamento e il loro impatto sul successo degli incontri romantici. Discute le intricate dinamiche che entrano in gioco durante le interazioni romantiche iniziali e fa luce sui fattori che contribuiscono a un’esperienza di appuntamenti positiva.

Il merito è, in particolare, di James Moran, uno psicologo della salute sociale e comportamentale presso l’Università della Florida, che ha condotto uno studio esaminando i comportamenti dei primi appuntamenti. Spesso, infatti, il primo incontro è certamente conoscitivo, ma, allo stesso tempo, può essere decisivo, perché le prime impressioni, le prime valutazioni sulla persona che abbiamo di fronte sono quelle che ci restano maggiormente impresse.

Moran ha quindi indagato sui comportamenti utilizzati ai primi appuntamenti, curioso di sapere come potremmo essere in grado di determinare l’efficacia di queste azioni. E andiamo a vedere cosa ha scoperto…

Due tecniche per far colpo al primo appuntamento

Moran e il suo team hanno condotto due studi: uno per identificare le azioni utilizzate al primo appuntamento e un altro per determinare l’efficacia di tali azioni. Per il primo studio, ai partecipanti è stato chiesto di elencare i comportamenti che ritenevano avrebbero portato a primi appuntamenti di successo. Le risposte sono state organizzate in base al consenso. Il secondo studio ha coinvolto la codifica dei comportamenti vissuti nei primi appuntamenti per valutare il loro potere predittivo per ottenere secondi appuntamenti.

Gli uomini hanno riferito che avere una conversazione profonda era la tattica migliore che avrebbero usato, mentre le donne hanno sottolineato l’importanza di raccontare barzellette ed essere divertenti. Altri comportamenti comuni includevano i complimenti, l’ascolto e l’essere gentili. Ciò che sorprende è che che le donne sono state le uniche a riferire che avrebbero preso in considerazione l’idea di baciarsi al primo appuntamento, suggerendo anche che ubriacarsi troppo durante un primo appuntamento è una cattiva idea.

Le donne credevano che gli uomini avrebbero avuto più successo in un appuntamento se si fossero impegnati in comportamenti di “etichetta”, come essere attenti, educati e gentili. D’altra parte, gli uomini hanno percepito che le donne che si sono impegnate in comportamenti di “coinvolgimento”, come flirtare , tenersi per mano, complimenti, e bere alcolici , avrebbero maggiori possibilità di successo al primo appuntamento. Ecco, ora che abbiamo tutti i segreti che ci servono, siamo pronti a far colpo in tutti i primi appuntamenti che avremo…