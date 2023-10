Postura sbagliata, dipende anche da mentalità e personalità: come correggerla al meglio

Quanto è importante avere una buona postura? Tanto. Ma forse non sai quanto questa dipenda dalla percezione di sé.

Sapevi che la tua postura può rivelare molti segreti su di te? Ci sono molte cose sorprendenti che il tuo chiropratico potrebbe rilevare solo analizzando la tua postura.

In pratica, la percezione che hai di te stesso ti spinge ad assumere una determinata postura corporea. Tu occupi spazio, come tutte le persone nel mondo. Ma il modo in cui lo fai è una proiezione di ciò che pensi di te e di come ti poni con l’ambiente circostante.

Postura: ecco cosa devi sapere sul modo in cui ti proietti nello spazio

Il tuo livello di attività fisica influisce direttamente sulla postura. Le persone con una postura ideale sono generalmente più attive di quelle con una postura scorretta. I ricercatori hanno anche riferito che l’attività fisica, non importa quanto piccola (stare in piedi o camminare, per esempio), migliora l’umore. Il che si collega al punto successivo.

Avere la postura corrette influenza il tuo umore generale. Molti studi hanno già messo in relazione la postura e la salute mentale. Uno studio del 2017 suggerisce che l’adozione di buone posture potrebbe portare a una riduzione dei sintomi della depressione.

Anche se molto limitato, questo studio ha comunque dimostrato un miglioramento a breve termine dell’ansia, dell’umore generale e una riduzione dell’affaticamento nei soggetti depressi che hanno ricevuto consigli posturali.

In un altro studio, è stato dimostrato che i soggetti con una buona postura avevano una migliore autostima, si sentivano più stimolati e di umore migliore e sperimentavano meno paura e ansia rispetto ai soggetti che avevano una postura curva.

I ricercatori hanno dimostrato un legame significativo tra una buona postura e una personalità estroversa. Dei 22 pazienti con postura ideale, 21 (ovvero il 96%) corrispondevano a questo tipo di personalità. È vero anche il contrario: tra i pazienti con postura curva, il 74% aveva una personalità introversa.

È probabile che il tuo chiropratico saprà dov’è il tuo dolore, anche prima che tu dica qualcosa. L’analisi della tua postura rivela dove si trova la tensione muscolare e di quale problema potresti soffrire con maggiore probabilità. Ad esempio, un trasporto anteriore della testa (una testa spostata in avanti rispetto al resto del corpo) suggerisce tensione al collo e possibilmente mal di testa.

Postura, umore, attività fisica, personalità e dolore spinale sono tutti correlati. Migliorare la tua postura potrebbe quindi portarti benefici insospettabili. Le cure e i consigli del tuo chiropratico ti aiuteranno ad adottare una postura migliore, per una salute migliore!