Le sorelle D’Avena “all’arrembaggio”: Cristina e Clarissa splendide al mare

Cristina D’Avena insieme a sua sorella Cristina all'”arrembaggio”: le due sono splendide al mare e la foto fa il pieno di like.

Non battono il classico Jolly Roger su bandiera nera dei pirati, ma Cristina e Clarissa D’Avena vanno comunque all’arrembaggio con un fascino inaudito e lasciano tutto il web senza parole mostrandosi in costume, per una visione colma di bellezza e di sensualità.

Ritornata in televisione come giudice di Non sono una signora, programma per Rai 2 condotto da Alba Parietti, la cantante bolognese è finita ancora di più sotto i riflettori; da decenni la sua voce è veramente iconica e, negli ultimi anni, è diventata a tutti gli effetti anche un amatissimo personaggio televisivo.

Sempre al suo fianco, da piccole come oggi, la sorella Clarissa: più piccola di Cristina, è la sua agente e come lei è dotata davvero di una bellezza incredibile. Quando si mostrano insieme, il fascino è veramente raddoppiato e il nuovo post dalle vacanze lascia tutti senza fiato: splendide al mare in costume, eccole.

Cristina D’Avena all’arrembaggio con sua sorella Clarissa: le due in costume sono splendide – FOTO

Impressa nei ricordi e nel cuore di molti per la sua voce, Cristina D’Avena ha sempre brillato anche per la sua bellezza e, arrivata a 59 anni, in quest’estate non ha mancato di postare foto capaci di esaltare tutta la sua sensualità. Di recente, ha deciso di raddoppiare il fascino pubblicando un selfie con la sorella direttamente in barca a Monte-Carlo:

“Summer Sisters… All’arrembaggio!! ⛱️☀️🌈” scrive lei nella didascalia del post, sfoggiando cappello e occhiali da sole oltre ad un bikini in grado di esaltare pienamente le sue curve mozzafiato. Le due sorelle D’Avena insieme, in totale relax e in costume, sono di certo in grado di alzare notevolmente la temperatura del web; una bellezza che, in poco tempo, ha rapito il pubblico.

Tanti i like arrivati al post, così come i complimenti nella sezione dei commenti; tra simpatiche battute e dediche dirette, Cristina e Clarissa vengono sommerse dall’amore dei fan, come ormai succede da diverso tempo. Alla soglia dei sessant’anni, Cristina è più popolare che mai e continua a essere la star di eventi e concerti, oltre che sempre più presente in tv; nei prossimi mesi, aspettiamoci sorprese su nuovi progetti…