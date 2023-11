Persone tossiche, prima le riconosci e prima le eviti: tutti i segnali

Le persone tossiche sono in grado di rovinarci la vita: imparare a riconoscerle è il primo passo da fare per liberarsi definitivamente di loro.

A tutti è capitato almeno una volta di non voler vedere qualcuno perché ci mette di malumore oppure di pensare che avere un collega che si lamenta in continuazione è davvero un dramma per la nostra serenità sul posto di lavoro.

Anche un’amica super affettuosa, che però ci fa sentire in colpa quando le rifiutiamo un favore, rientra nella tipologia di persone che è meglio tenere molto, ma molto lontano. A parte gli esempi specifici, però, gli amici tossii possono essere divisi in grandi categorie: ecco quali sono e come evitarle.

Persone tossiche: le caratteristiche che hanno tutte

La vittima. Ci sono persone a cui sembra vada tutto male, che siano sempre perseguitate da chiunque, che incontrino solo individui cattivi e che siano circondate esclusivamente da avversari che vogliono approfittarsi di loro. Se conosci qualcuno così fuggi: chi fa la vittima in ogni occasione cerca di manipolare gli altri allo scopo di avere il loro sostegno e la loro protezione, ma anche di farsi fare vari favori.

Il manipolatore. Questa categoria abbraccia persone anche molto diverse tra loro, perché ognuna ha una particolare strategia di manipolazione. Ad accomunarle tutte è l’abitudine a mentire su qualsiasi cosa e di essere molto ipocrite. Nella maggior parte dei casi, fingono di esserti amiche e ti fanno dei complimenti ma in realtà vogliono soltanto trasformarti in un burattino sempre assolutamente pronto a seguire le loro indicazioni e i loro ordini.

Il pessimista. Ci sono persone che semplicemente vedono tutto nero. Tendono a ingigantire le cattive notizie, a farsi prendere dall’ansia e dal panico facilmente, ma soprattutto ad abbattersi per qualsiasi imprevisto. Si sentono perseguitate dalla sfortuna e sono in grado di appesantire anche l’atmosfera più gioiosa. Questi sono letteralmente in grado di drenare le nostre energie emotive con le loro lamentele e, per questo, dovrebbero essere tenute sempre molto lontano.

L’ipercritico. Ci sono persone a cui non va mai bene niente, che riescono sempre a trovare il pelo nell’uovo e fanno sempre in modo da far notare agli altri tutti i loro errori, anche i più piccoli ed insignificanti. Si comportano così allo scopo di emergere al di sopra di chi le circonda minando la loro immagine ma anche la loro autostima. Non lasciarti abbattere e impara a ignorarle!