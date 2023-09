Perché dopo le vacanze iniziano i tradimenti: i dati sono sorprendenti (e inquietanti)

Abbiamo sempre pensato in maniera sbagliata: è dopo il rientro dalle vacanze che i tradimenti aumentano. I numeri del fenomeno

Nella narrazione collettiva, sono le vacanze, soprattutto quelle estive, a essere galeotte, con la possibilità (quasi la certezza) di qualche scappatella extraconiugale o, comunque, non con il proprio partner abituale. Ma probabilmente si tratta di un falso storico, dato che i numeri ci dicono l’esatto opposto: i tradimenti iniziano esattamente dopo le vacanze.

Ebbene sì, abbiamo sempre pensato il contrario e abbiamo sempre sbagliato. I numeri sfatano un falso storico che ci dice come le vacanze e l’estate possano essere terreno congeniale per i fedifraghi. In realtà, è proprio il periodo in cui si rientra dalle ferie quello che racchiude maggiori insidie per la lealtà all’interno delle coppie.

Come è noto, peraltro, al netto dei numerosi problemi che possono esserci all’interno di una relazione sentimentale, tradimenti e infedeltà continuano a essere i motivi principali per i quali ci si lascia. Si fa davvero fatica a perdonare un tradimento, anche perché tutto questo mina a volte definitivamente e irrimediabilmente il rapporto di fiducia necessario per poter portare avanti la relazione. E allora, facciamo molta attenzione a questi ultimi giorni del mese di settembre, che potrebbero essere forieri di tradimenti.

I tradimenti dopo le vacanze: i numeri di un fenomeno enorme

Tutto questo, evidentemente, scaturisce da una reazione alla crisi. In vacanza, infatti, si trascorrono 24 ore su 24 con il proprio partner. Ritmi ai quali, quando siamo presi dal lavoro, non siamo abituati. E così, al rientro dalle ferie, può succedere che un po’ tutti siano presi dalla scintilla del tradimento.

I numeri ci dicono che in vacanza ben 6 coppie su 10 hanno litigato. Una crisi evidentemente non superata se poi il 40% delle coppie, al rientro dalle ferie, è entrata in crisi, anche con il tradimento di uno dei due. I numeri arrivano da una ricerca condotta da Gleeden (app per gli incontri extraconiugali). Sul portale, a settembre, si è registrato un boom di accessi: un aumento del 125% rispetto ai due mesi precedenti.

Pur senza voler giustificare alcunché, possiamo dire che, anche sulla scorta di evidenze scientifiche, il nostro cervello vede il tradimento come una forma di evasione, ma anche di ribellione. Cercare nuove esperienze e nuovi stimoli altrove, infatti, abbassa i livelli di stress che, paradossalmente, in vacanza, a contatto 24 ore su 24 con il partner, si sono alzati, anziché rilassarsi.