Paura delle relazioni? Potresti soffrire di anuptafobia: cos’è e come riuscire a superarla

Se hai paura delle relazioni potresti soffrire di Anuptafobia. Scopriamo di cosa si tratta e come sarà possibile riuscire a superarla.

Non tutti siamo pronti ad affrontare una relazione e questo potrebbe essere dovuto a diversi motivi che ci portano a non fidarci di un potenziale partner. Dietro tutto ciò potrebbe esserci l’Anuptafobia ed oggi scopriremo di cosa si tratta e soprattutto come sarà possibile lasciarsela alle spalle.

Sono diverse le persone che dopo una rottura dolorosa non sono più riusciti a legarsi ad un’altra persona. La paura delle relazioni, infatti, spesso deriva proprio dalle esperienze passate, dalle paure personali o addirittura da alcuni problemi emotivi. Ci sono diverse ragioni per cui le persone hanno paura a relazionarsi con gli altri. Gran parte riconducono però alla vulnerabilità che un individuo prova quando si viene a creare una connessione emotiva con un’altra persona. Dietro tutto ciò potrebbe esserci una vera e propria fobia.

Il suo nome è anuptafobia, che non è altro che la paura irrazionale di non trovare un partner. Questa delle volte potrebbe portare anche ad accontentarsi di relazioni non sempre appaganti pur di evitare la solitudine. Secondo recenti studi questa è più diffusa tra le donne che tra gli uomini, probabilmente a causa delle aspettative sociali. Oggi quindi andremo a scoprire di cosa si tratta e soprattutto quali sono i metodi che potrebbero portarci a superare questa fobia che è in grado di condizionare le nostre relazioni.

Se hai paura delle relazioni potresti essere affetto da anuptafobia: come lasciarsela alle spalle

La parola Anuptofobia deriva dal latino “a-nupta” (senza moglie) e indica quella paura irrazionale e ossessiva di rimanere senza un partner per tutta la vita. Le persone che ne sono affette sono terrorizzate dall’idea di non riuscire a trovare un partner stabile. Questa situazione potrebbe creare grande angoscia. Inoltre esistono due tipi di persone affette da questa fobia. Coloro che si impegnano attivamente nella ricerca di un partner e colui che affronta il tutto in maniera passiva e tende a farsi male con i suoi stessi pensieri.

A causare tutto ciò potrebbero essere proprio le aspettative sociali riguardanti il matrimonio. Sono diversi i segnali in cui questa fobia può manifestarsi. La persona che ne è affetta tende a passare da una relazione all’altra senza darsi del tempo e soprattutto rimane impegnato anche quando il partner è tossico. Inoltre si accontenta del primo che capita e non è selettivo nella scelta. Quando è impegnato in una relazione smarrisce la sua identità e nei primi appuntamenti svela troppi dettagli riguardanti la vita privata.

Tutti gli individui anuptofobici temono di rimanere soli al punto dal manifestare ansia incontrollabile, attacchi di panico ma anche tachicardia, vertigini e sudorazione. Per affrontare questa fobia non dovrete fare altro che rivolgervi ad uno psicologo o un psicoterapeuta, che vi darà gli strumenti adatti per affrontare questa paura.