Problemi di traduzione durante i viaggi? Con questa funzionalità non dovrete più preoccuparvi

Se ti piace viaggiare fuori dal confine nazionale ma hai paura per il limite della lingua, sappi che con questa funzionalità del telefono non dovrai più preoccuparti

Il problema degli italiani con la lingua straniera è impossibile da non notare. La maggior parte dei cittadini che vivono in Italia ha difficoltà con le lingue straniere, anche con lo stesso inglese che ormai è lingua universale.

Ne siamo tutti un po’ colpevoli: dalle istituzioni, la scuola, e anche un po’ l’amore che abbiamo per la nostra Nazione che ci fa preferire la nostra cultura, la nostra lingua, a quella internazionale. Anche sul lavoro è difficile trovare persone bilingue.

Da questo punto di vista le università stanno facendo molto: in quasi tutti i corsi di laurea, soprattutto nell’ambito comunicazione, politica ed economia, l’inglese è tra gli esami obbligatori e prevede anche tante ore di corsi.

Nonostante ciò, siamo comunque un Paese che non mastica l’inglese e se non praticato a lavoro, negli anni si dimentica. Questo ci limita non solo nell’ambito lavorativo ma anche nel viaggiare. Andare all’estero senza conoscere l’inglese potrebbe essere ‘pericoloso’ perché si farebbe fatica a esprimere ciò di cui si ha bisogno. A prescindere dal livello di inglese che ognuno ha, adesso la soluzione c’è per tutti.

Il traduttore simultaneo è già presente sullo smartphone: come attivarlo quando si è in viaggio per evitare problemi di traduzione

Gli smartphone sempre più performanti ci vengono in aiuto anche in questo contesto, facendoci da traduttore simultaneo senza neanche più il bisogno di trascrivere testi, o far scrivere il messaggio alla persona che si ha di fronte. Basterà farla parlare per avere la traduzione istantanea. Ma vediamo come funziona.

Basterà aprire l’app Google sul telefono, cliccare sulla foto a destra, quella dell’account utente per capirci, poi andare su impostazioni e scegliere Google assistente. Una volta arrivati qui si dovrà cliccare su ‘Ok google voice match’ e a questo punto attivare la spunta. Adesso basterà parlare e dire ‘ok google attiva la modalità interprete’, scegliere poi la lingua di cui si ha bisogno e a quel punto si attiverà l’ascolto: lo smartphone tradurrà in automatico.

Quando poi si riattiverà l’ascolto si potrà far parlare l’altra persona e anche in questo caso Google ascolterà la sua lingua e tradurrà nell’altra: come avere un traduttore simultaneo. In questo modo non è necessario conoscere l’altra lingua e al tempo stesso non si avranno problemi a viaggiare per tutto il mondo.