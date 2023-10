Matrimonio 2023: se la storia è nata online potresti essere infelice | Uno studio spiega tutto

Matrimonio nato dopo una storia online? Potresti non essere mai felice. Ecco cosa spiega uno studio che rivela il motivo.

La mancanza di una vita reale piena, di momenti di incontro e attività sociali spesso porta le persone a sentirsi sole. Cercare amicizie, e amori, sui social e sulle applicazioni diventa sempre più l’alternativa all’incontro reale. Ma, secondo gli studi, questo non porterebbe a matrimoni felici: ecco perchè!

Il segreto per avere un matrimonio felice? In realtà non esiste nessun segreto, e molte volte è solo questione di fortuna, di fare scelte che possano portare a un maggiore beneficio. L’unica certezza è che le coppie sposate, che si sono conosciute online, sulle app di dating, hanno meno felicità di quelle che sono nate in modo “classico”. A rivelarlo è uno studio che svela anche il motivo.

Matrimonio, ecco perché quelli nati online sono i meno felici: la spiegazione in uno studio

Chi non vorrebbe un matrimonio felice e duraturo, un amore che viva per sempre e una famiglia soddisfacente! Ebbene non è certo semplice ottenere tutto ciò e questo richiede impegno, sacrificio e responsabilità, ma non solo. Spesso la fortuna aiuta tantissimo, ma anche il modo in cui si è conosciuto il proprio partner.

Secondo un recente studio infatti i matrimoni nati dopo un incontro online sono meno felici di quelli nati in modo classico. Chi conosce il proprio partner per strada, in un locale o tramite amici ha più possibilità di trovare la strada della felicità. Sono tante le persone che sperano di trovare l’amore su Tinder, Grindr, Bumble e altre app di dating, ma secondo i ricercatori dell’Arizona State University, le stesse sono condannate all’infelicità.

A quanto pare infatti i matrimoni nati dopo un appuntamento online sono infelici. I ricercatori, che hanno analizzato 923 adulti sposati degli Stai Uniti dai 18 anni in su, hanno stabilito in che modo l’incontro possa influire sulla riuscita del matrimonio. Questo succede per un semplice motivo. Le generazioni più recenti, dai 18 ai 28, usano spesso le app di dating, ma danno comunque più valore agli incontri fatti di persona piuttosto che agli amori virtuali. Gli innamorati online inoltre sono meno considerati da amici e parenti rispetto a chi si incontra per la prima volta dal vivo.

Il sostegno e l’approvazione della famiglia e degli amici risulta negativo per gli amori online. A lungo andare, secondo la ricerca, questo provoca insoddisfazione nei confronti del proprio partner. Insomma il giudizio altrui e la possibilità di fare più paragoni, se si hanno molti appuntamenti online, influisce negativamente sul rapporto.