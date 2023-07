L’umanità sta per sconfiggere l’HIV? Sei persone sono state curate

La sesta persona è “guarita” dall’HIV grazie a un trapianto di midollo osseo. Ecco tutti i risvolti dell’ultimo importante passo in avanti.

Un sesto paziente affetto da HIV è andato in remissione grazie a un trapianto di midollo osseo. L’uomo, soprannominato il “paziente di Ginevra”, è l’ultima persona affetta da HIV ad essere dichiarata in remissione a lungo termine. A differenza dei casi precedenti, tuttavia, non ha ricevuto un trapianto con una mutazione genetica che blocca il virus.

Il paziente, che ha preferito non essere nominato ed è malato di HIV dal 1990, ha dichiarato che “quello che mi sta succedendo è magnifico, magico”. Dati e statistiche alla mano, poco più di 106.000 persone in Gran Bretagna erano affette dall’HIV nel 2020. Grazie ai nuovi progressi della medicina, oggi è possibile convivere con questa terribile malattia e mitigare il virus a livelli non rilevabili nel corpo, riducendo così il rischio di trasmetterlo ad altri.

Una nuova fondamentale speranza nella lotta contro l’HIV

Cinque pazienti erano stati precedentemente dichiarati guariti dall’HIV: è successo a Berlino, Londra, Dusseldorf, New York e City of Hope, in California. Tutti sono stati sottoposti a trapianti di midollo osseo per trattare gravi casi di cancro, ricevendo cellule staminali da un donatore con una mutazione del gene CCR5. Tale mutazione è nota per la capacità di impedire all’HIV di entrare nelle cellule del corpo.

Nel 2018, il paziente ginevrino ha ricevuto un trapianto di cellule staminali per trattare una forma particolarmente aggressiva di leucemia. Ma questa volta il donatore non presentava la mutazione CCR5, come riferito dai ricercatori francesi e svizzeri. Ciò significa che il virus era ancora in grado di entrare nelle cellule del paziente.

Tuttavia, a 20 mesi dal trattamento contro l’HIV, i medici degli ospedali universitari di Ginevra non hanno trovato alcuna traccia del virus. Hanno aspettato a cantare vittoria, visto che c’era ancora una possibilità che potesse tornare. I pazienti sono dichiarati guariti solo se il virus non torna entro cinque anni. E alla fine così è stato.

Il dottor Asier Saez-Cirion, dell’Istituto francese Pasteur, spiega che se non c’era alcun segno del virus dopo 12 mesi, “la probabilità che non venga rilevato in futuro aumenta in modo significativo”. Intervenendo in una conferenza stampa a Brisbane, in Australia, l’esperto ha aggiunto che ci sono un paio di possibili spiegazioni sul perché il paziente di Ginevra si sia liberato dell’HIV: “In questo caso specifico, forse il trapianto ha eliminato tutte le cellule infette senza la necessità della famosa mutazione. O forse il suo trattamento immunosoppressivo, richiesto dopo il trapianto, ha avuto un ruolo”.

Sharon Lewin, presidente dell’International AIDS Society che tiene la conferenza scientifica sull’HIV a Brisbane, ha detto che il caso è “promettente”. Ma ha avvertito che “anche una sola” particella del virus può portare al ritorno dell’HIV, per cui “questo particolare individuo dovrà essere osservato da vicino nei prossimi mesi e anni”. Finora, coloro che sono stati liberati dall’HIV avevano anche il cancro.