Farlo nello spazio: turisti pronti a darsi ad un piacere spaziale | Ma potrebbero fare flop

Qualcuno parla già di turismo sessuale spaziale. Ma, attenzione, si rischia di pagare per fare cilecca in maniera interstellare…

È sempre amore. Fare sesso nello spazio, ci avete mai pensato? Probabilmente no, ma si sa, se lecite, non bisogna porre limiti alle nostre fantasie. E, allora, ecco l’opportunità di poter amoreggiare direttamente nel cuore dell’universo: sarebbe una bella esperienza, no? Ma attenzione, perché il rischio di fare cilecca è elevatissimo…

Non si tratta di una commedia sentimentale condita di tratti fantascientifici (anche se forse a qualche regista potrebbe venire l’idea…), ma di una realtà che può essere perseguita da chi ha questo tipo di velleità. Del resto, siamo così bombardati e imbevuti di sessualità, al giorno d’oggi, che è sempre più una gara a superare ogni limite della perversione.

E, allora, fare sesso nello spazio, forse, può anche essere considerata una voglia “normale”, soprattutto rispetto a quello che si sente e si legge in giro al giorno d’oggi. Quindi, se anche tu che stai leggendo hai questo tipo di fantasia, ecco tutte le informazioni per poter coronare questo sogno. Attenzione, però, perché il rischio di fare cilecca è alto e la “figuraccia”, in questo caso, sarebbe universale…

Fare sesso nello spazio: oggi si può

Passione fuori dal mondo, potremmo dire. I turisti più curiosi (e, verosimilmente, facoltosi) potranno prenotare la loro alcova interstellare già nel giro di pochi anni. Secondo gli scienziati già nel prossimo decennio. Si darà così il via a quello che gli osservatori chiamano turismo sessuale spaziale.

Considerando le varie motivazioni dei turisti spaziali e gli imminenti sviluppi dei veicoli spaziali, gli scienziati concludono che il sesso nello spazio avverrà probabilmente entro i prossimi dieci anni. Attenzione, però, vi abbiamo parlato di un rischio flop molto concreto. Questo perché la mancanza di gravità potrebbe limitare l’afflusso di sangue nella parte inferiore del corpo, attirandone la maggior parte verso il petto e la testa. Questo, quindi, potrebbe portare a fare cilecca. Inoltre, sarà necessaria una ricerca sugli effetti del concepimento nello spazio poiché, anche se i turisti usassero la contraccezione, potrebbe non funzionare.

Forse prematuro parlare di costi, ma, usando un po’ di logica, possiamo dirvi che, sicuramente, un viaggio del genere, per una notte di fuoco tra le stelle, sicuramente non dovrebbe costare una bazzecola. Anche se prenotate con dieci anni d’anticipo…