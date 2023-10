Love is in the air: 4 + 1 segnali per capire se qualcuno è segretamente innamorato di te

Vuoi sapere se qualcuno ti ama, ma non ha avuto mai il coraggio di confessartelo? Ecco i segnali che dovresti tenere d’occhio.

Hai il sospetto che una persona in particolare ti ami, ma non ne sei sicura. Forse ha solo troppa paura di confessartelo o sta solo aspettando il momento giusto. La persona giusta, in fondo, non è così facile da trovare e forse vuole solo essere sicura di questo sentimento così forte.

C’è chi ci mette tutta una vita per trovarlo e a chi basta poco tempo. Non siamo tutti uguali e questo ci permette di vivere l’amore come meglio vogliamo. In molte vorrebbero trovare il classico principe azzurro che le salvi dalle situazioni più difficili. E se qualcuno invece lo hai già vicino e non lo sa?

Per scoprirlo è molto semplice: ci sono alcuni segnali che il nostro corpo manda involontariamente e se guardati con molta attenzione potrebbero far capire tante cose di loro. Sta a te quindi cercare di scoprire se quella persona ti ama oppure no.

Andiamo a scoprire insieme quali sono questi segnali che finalmente potranno svelarti se quella persona è innamorata di te!

Segnali che è innamorato di te segretamente

Uno dei primi aspetti da osservare attentamente è se si presenta ad un appuntamento e soprattutto se è in orario. Infatti, se veramente prova qualcosa per te, potrebbe anche presentarsi 10 minuti prima in modo tale da non dovere aspettare. Questo aspetto non è da sottovalutare, non vuole che ti succeda nulla. Vuol anche dire che ti rispetta.

Anche il modo in cui ti guarda dice molto sul suo amore: spesso ti senti osservata, senti i suoi occhi su di te, che ti guardano con ammirazione. Il ragazzo potrebbe essere cotto di te ma ha solo paura di un tuo rifiuto! Presta molta attenzione anche ai gesti che fanno: possono esprimere molto più di quello che immagini. Ad esempio, si ricordano come bevi il caffè oppure ti offrono la giacca per non farti sentire freddo.

Molti hanno paura di un rifiuto, quindi utilizzano la battuta, la presa in giro solo per attirare la tua attenzione. Lo fanno anche solo per vederti sorridere. Oppure anziché farlo attraverso le battute, potrebbe farti capire che ha una cotta per te anche attraverso dei complimenti. Sa utilizzare molto bene le parole, soprattutto quando devono affrontare delle conversazioni intellettuali.

Potrebbe inoltre trovare dei motivi che per esaltare la tua intelligenza, il tuo stile o le tue qualità uniche. Insomma, sta provando a modo suo a dire che prova qualcosa per te.