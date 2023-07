Lorenzo Amoruso, un’altra rivelazione su Manila Nazzaro: tutti senza parole

Lorenzo Amoruso rompe di nuovo il silenzio su Manila Nazzaro con delle rivelazioni inaspettate, lasciando tutti assolutamente senza parole.

La fine della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno dei loro fan si aspettava un addio definitivo per la coppia che, nonostante tutto, ha superato le crisi arrivate negli anni.

Eppure, diversi mesi fa tutto per loro cambia improvvisamente, l’ex calciatore e il volto noto della tv italiana hanno preso la decisione di porre la parola fine a un grande sentimento che li ha tenuti uniti. Un addio costellato da varie motivazioni, ma anche scontri che sono arrivati per mezzo social e non solo.

Infatti, a rompere il silenzio e parlare ancora una volta di questa separazione è stato proprio Lorenzo Amoruso con delle rivelazioni inaspettate.

Lorenzo Amoruso torna con rivelazioni inaspettate su Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno attraversato un crisi profonda e una separazione difficile, la quale ha lasciato spazio a momenti di sconforto e animati diverbi verbali per l’ex coppia. Infatti, fin dopo l’annuncio riguardante la loro rottura non sono mancate frecciatine social e messaggi che riassumevano l’amarezza insieme alla rabbia per un difficile addio.

Adesso la vita procede in modo diverso per entrambi, Manila Nazzaro ha trovato la felicità al fianco del nuovo compagno Stefano Oradei, mentre Amoruso ha deciso di concentrarsi sul lavoro. Eppure, nonostante tutto, ecco cosa ha detto l’ex calciatore durante una recente intervista rilasciata a Nuovo TV.

“Sto metabolizzando tutto”

Durante la recente intervista rilasciata al settimanale nuovo TV, Lorenzo Amoroso non ha nascosto il dolore provato per la fine di una relazione d’amore così importante come quella vissuta con Manila Nazzaro. Allo stesso modo l’ex calciatore non ho ancora trovato un nuovo amore in grado di travolgere il cuore differentemente da quanto successo alla sua ex compagna.

Mesi dopo la loro separazione, però, i rapporti continuerebbero a non essere dei migliori e lo stesso ex calciatore ha così commentato al settimanale: “Da quando, a metà aprile, mi ha ridato le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti”.

Infatti, nel momento in cui è stato chiesto a Lorenzo Amoruso come fosse cambiata la sua vita sentimentale dopo l’addio all’ex compagna, ecco che senza mezzi termini ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita“.