Elisa Isoardi mette in mostra le curve su IG: bikini favoloso, bellezza tutta mediterranea

In costume Elisa Isoardi mette in risalto un corpo da favola che lascia i suoi tantissimi fan a bocca aperta, la conduttrice infuoca il web.

Elisa Isoardi conquista sempre tutti con la sua affascinante bellezza e il suo fisico da paura, tutte le volte che si mostra manda il web completamente in delirio. Lo scorso dicembre ha spento 40 candeline ma il tempo per lei non sembra passare mai, infatti è sempre più seducente e attraente e i suoi seguaci impazziscono quando la vedono.

In passato ha tenuto incollati moltissimi telespettatori al televisore con La prova del cuoco, quando il programma è stato cancellato la delusione per molti è stata davvero tanta. Per un po’ la nota conduttrice è rimasta lontana dal piccolo schermo. Nel 2021 ha partecipato all’Isola dei famosi con la speranza poi di rimanere a Mediaset al timone di un programma tutto suo, ma non è andata così.

Dopo un periodo di assenza Elisa Isoardi lo scorso anno è tornata in televisione con la conduzione di Vorrei dirti che su Rai Due. Dal 16 settembre condurrà invece Linea Verde Life al fianco di Monica Caradonna. Lo spin-off di Linea Verde andrà in onda su Rai Uno.

Elisa Isoardi in posa in costume lascia tutti senza parole, corpo stupendo e bellezza che incanta

In attesa di tornare sul piccolo schermo la meravigliosa conduttrice si gode le sue vacanze estive. Un post pubblicato ieri ha catturato non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, come al solito l’hanno riempita di apprezzamenti e like.

Elisa Isoardi si mette in posa appoggiata ad una porta e si lascia ammirare in tutto il suo incredibile splendore. Mentre guarda la fotocamera fa la linguaccia, i suoi seguaci però si sono lasciati incantare dalle sue magnifiche forme. Il costume intero nero che indossa mette bene in risalto il suo corpo mozzafiato, una visuale che ha steso praticamente tutti.

La generosa scollatura lascia intravedere le sue ‘bombe’ esplosive e le sue gambe in bella mostra sono stupende. Anche questa volta la nota conduttrice ha conquistato tutti con la sua bellezza da urlo e la sua assurda sensualità, i suoi seguaci non si stancano mai di farle notare quanto sia favolosa. In tantissimi non vedono l’ora di rivederla in televisione, intanto la seguono e la sostengono quotidianamente sui social.