Acquapark pazzesco (e non solo): alla scoperta di Splash e Spa Tamaro, tra benessere e divertimento

Divertimento, benessere e relax in una volta sola: stiamo parlando di Splash e Spa Tamaro, impossibile non andarci

Immagino che tutti abbiano voglia di divertirsi, di passare questa estate così calda, afosa e umida, in un luogo dove i problemi e la temperatura sembrano dimenticati, e dopotutto, chi non vorrebbe rilassarsi in una moderna e deliziosa Spa, dove può concedersi riposo e avere una vasta scelta di trattamenti originali, unici e utili all’organismo? Tutto questo si trova allo Splash & SPA Tamaro, dove i sogni diventano realtà.

Si trova a un’ora da Milano, in Svizzera, precisamente a Rivera Monteceneri, una piccola frazione di 1.590 abitanti, nel Canton Ticino. Particolare la sua posizione, incassata nel Passo delle Monteceneri, una valico prealpino che divide il Canton Ticino, a nord-est del Monte Tamaro, da cui prende il nome Splash & SPA Tamaro. Diversi punti panoramici circondano il complesso, con piscine che prendono il ruolo di sedie, dando l’opportunità, ai soggetti presenti, di accomodarsi e godersi il paesaggio che abbraccia e si appoggia su tutta la struttura.

Splah & SPA Tamaro: cosa fare?

Allo Splash & SPA Tamaro la vasta scelta che si presenta, renderà arduo preferirne una; si vorranno provare tutte, perché non capita tutti i giorni e in tutti i posti di avere determinati servizi a disposizione, perciò meglio sfruttarli. Ora, vi mostrerò le avventure e le esperienze da vivere, che si trovano allo Splash & SPA Tamaro.

Tra i migliori acquapark d’Europa, lo Splash & SPA Tamaro, offre un gran numero di attività di svago da dedicare a tutta la famiglia, per i bambini ma anche per gli adulti, c’è anche l’area bambini. Ma ora andiamo a vedere le vasche dove immergersi:

la vasca con le onde ;

; la vasca esterna panoramica ;

; la vasca idromassaggio con pool bar , con oltre ottanta getti d’acqua e lettini immersi nell’acqua;

con , con oltre ottanta getti d’acqua e lettini immersi nell’acqua; Vasca salina iodata , per il rilassamento e il rinvigorimento;

, per il rilassamento e il rinvigorimento; Vasca di contrasto, per ristabilire l’equilibrio termico e la circolazione, aiutando a tonificare il corpo.

Ma non è finita qui, perché un acquapark senza scivoli, che acquapark è? Un divertimento fatto di acqua e curve a tutta velocità, c’è anche la possibilità di salire in due con un gommone, mentre altri sono individuali, ma è ora di scoprirli:

Mania , da poter fare in compagnia, scivolando con un gommone a due posti;

, da poter fare in compagnia, scivolando con un gommone a due posti; Tunnel of horror , già il nome fa capire tutto, da attraversare individualmente, scivolando in modo rapido lungo l’intensa discesa;

, già il nome fa capire tutto, da attraversare individualmente, scivolando in modo rapido lungo l’intensa discesa; Wash Machine , gommone per due e giù lungo imbuti oscuri e psichedelici;

, gommone per due e giù lungo imbuti oscuri e psichedelici; Black Night , invece del gommone, qui si prende il tappetino e si va da soli, scivolando dentro un tunnel buio e oscuro;

, invece del gommone, qui si prende il tappetino e si va da soli, scivolando dentro un tunnel buio e oscuro; Gravity Killer, gommone per quattro persone e si scende per le discese antigravitazionali.

Terminato il piacere del divertimento, si cammina verso un’altra direzione: il Benessere, lasciandosi coccolare da saune, vasche e trattamenti, ciò che si desidera. Per un momento, si dimenticheranno le preoccupazioni e le inquietudini. Andiamo a conoscere cosa ci aspetta:

Sauna del sale , per rigenerare mente e corpo;

, per rigenerare mente e corpo; Sauna dell’ argilla , per muscoli, pelle e per prevenire allergie;

, per muscoli, pelle e per prevenire allergie; Sauna del castagno , con il profumo del legno;

, con il profumo del legno; Sauna esterna, la tipica nordica.

Dopodiché, si passa a trattamenti di un altro mondo, diverso rispetto a ciò che si vive in Europa:

Sogulluk , un bagno di vapore;

, un bagno di vapore; Bingul , bagno turco aromatizzato con erbe;

, bagno turco aromatizzato con erbe; Sicalick , acqua calda e musica subacquea;

, acqua calda e musica subacquea; Rhassoul, bagno di vapore con trattamento all’argilla.

Oltre a tutti questi servizi messi a disposizione, lo Splash & SPA Tamaro fornisce dei corsi di fitness, da poter fare individualmente o in gruppo, propone yoga, pilates, acquagym, bodypump, triform, hiit, body toning, fitboxe e jump.

Al di là del divertimento e del benessere, è possibile tenersi in forma, per rimanere in linea ed essere perfetti durante la prova costume, dato che il complesso gestisce anche bar e ristorante, una struttura altamente completa e valida, dove poter passare un weekend all’insegna della cura di sé stessi.