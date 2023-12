Litigare proprio il giorno di Natale? Purtroppo si può: quali sono i motivi che secondo uno studio rovinano un giorno di festa

A Natale siamo tutti più buoni? Magari fosse così: non è raro infatti che proprio questo giorno di festa sia occasione di sfuriate e litigate.

Si litiga tutto l’anno, possibile che si debba discutere anche il giorno della nascita di Gesù bambino? Ahinoi, purtroppo sì e in tanti hanno qualche esperienza a questo proposito. Ma perché si bisticcia proprio a Natale?

Natale col litigio? È realtà per 6 adulti su 10 che non sono mai riusciti a passare in santa pace un giorno di questa festività senza almeno un piccolo battibecco con una persona cara. È quanto emerso da un sondaggio commissionato di recente da lottoland.co.uk in collaborazione con il Lotto di Natale.

I motivi spuntati nel corso dell’indagine – che ha coinvolto 2mila persone – sono i più vari: si va dalle recriminazioni sulla cucina ai vecchi dissapori mai sopiti e riaffiorati proprio a Natale. Ma ragione di disputa possono diventare anche i giochi da tavolo (anche in questo giorno alcuni non ce la fanno proprio a non essere sleali e ad evitare di barare). In altre parole, il Natale è un banco di prova che mette spesso in difficoltà la tenuta dell’armonia familiare.

Perché si litiga così spesso a Natale

Natale non è bello se non è litigarello? Non proprio, in realtà, ma è un fatto che questa festività veda spesso accapigliarsi i familiari. Per i motivi più vari. Negli scorsi anni, ha dichiarato un quinto degli intervistati, il disaccordo è sorto quando si è trattato di scegliere il film da guardare, mentre un 15% si è scontrato con chi volveva farlo mangiare o bere più di quanto volesse (si sa, c’è sempre chi si offende se non spazzoliamo via ogni portata e addirittura osiamo negarci al bis!).

Terreno minato, naturalmente, è la politica: per il 36% degli intervistati è uno dei motivi più frequenti, capaci di far degenerare la situazione. Ma non va tanto meglio quando si tratta di parlare di soldi (nel 22% dei casi causa di litigi in famiglia a Natale). C’è anche un 26% che dà direttamente la colpa alla festività: sarebbe proprio questa a creare un clima più nervoso e incline a generare attriti in famiglia.

Sulla stessa falsariga un terzo degli intervistati, convinti che a Natale semplicemente si passi troppo tempo insieme in una volta sola (aumentando dunque la probabilità che tornino a galla vecchie “ruggini”). Ma chi è più a “rischio litigio”? I fratelli sono considerati i peggiori “istigatori” di liti intra-familiari (18%). Naturalmente non può mancare lo zampino incendiario della suocera, indicata come “colpevole” delle discussioni natalizie nell’11% dei casi.

Insomma, a Natale è uno stress. Al punto che quasi un quarto degli intervistati ammette di provare una certa ansia pensando al momento in cui un membro della famiglia se ne uscirà con un commento del tutto inappropriato. Per stemperare gli animi c’è chi pensa a strategie anti-litigio natalizio come raccontare qualche storia sciocca (pur di passare il tempo senza innescare la miccia) per evitare che le cose degenerino.