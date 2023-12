I segni zodiacali che potrebbero rovinarsi con le loro stesse mani: le stelle ti avvisano in tempo

Hanno caratteristiche che rischiano di portare loro non pochi problemi: ecco i segni zodiacali che potrebbero rovinarsi con le loro stesse mani.

Ognuna di queste persone ha un tratto caratteristico della propria personalità che potrebbe portarlo alla rovina. Anzi, all’autorovina. E, tendenzialmente, è nata sotto uno dei seguenti segni zodiacali. Ecco quali sono quelli che potremmo definire quasi autolesionistici.

La società gioca un ruolo cruciale nel plasmare la percezione dell’autolesionismo. La stigmatizzazione e la mancanza di consapevolezza possono creare un ambiente ostile per coloro che lottano con questo problema. Molte persone, infatti, non riescono a contrastare tale modo di fare, anche perché chi sta loro accanto non li aiuta, non segnala che il loro atteggiamento non è sano. Anzi, a volte ne approfitta pure.

Tuttavia, dovremmo ormai sapere che andare contro le influenze astrali è, di fatto, una battaglia persa. Già perché le caratteristiche che rischiano di rovinare alcune persone non dipendono da nient’altro, se non dal segno zodiacale sotto cui sono nate. Ne abbiamo individuati, per la precisione, quattro.

I segni zodiacali che rischiano di rovinarsi da soli

Il primo tra questi è senza ombra di dubbio l’Ariete. Ardente e focoso, è anche istintivo e impulsivo. E, in effetti, è proprio la sua testardaggine a rappresentare la sua croce e delizia. Già, perché, se da un canto l’essere testardo porta l’Ariete spesso a ottenere ciò che vuole, d’altro canto questo segno rischia di incaponirsi su battaglie perse che gli tolgono solo energie. Insiste sempre sulle proprie idee e accetta a fatica il punto di vista altrui.

Il Toro è il segno che regola le persone con la testa sulle spalle. Assai attente ai risparmi, alla famiglia, convinti che non si debba mai fare il passo più lungo della gamba. Tutta questa attenzione a non prendersi rischi, soprattutto di tipo economico, rischia di diventare, però, per i nati sotto questo segno una gabbia che preclude loro possibili opportunità di crescita. Il desiderio di accumulare ricchezze non è sano.

Instabili emotivi come pochi, passiamo ai Gemelli. E non sorprende di certo, dato che parliamo della costellazione che fa della doppiezza il proprio tratto caratteristico. I Gemelli sono da un canto vivaci e loquaci, dall’altro cupi e silenziosi. Il problema è che spesso queste due loro caratteristiche opposte si alternano con la velocità di un batter di ciglia.

Infine, il Cancro, il segno più emotivo tra i dodici dello Zodiaco. E, infatti, è l’eccessiva sensibilità il problema principale delle persone che appartengono a questa costellazione. Finiranno per essere spesso ferite dai comportamenti altrui. Chi è nato sotto il segno del Cancro, purtroppo è destinato a soffrire.