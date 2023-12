Ilary Blasi, colpo di scena dopo il documentario Netflix: svolta clamorosa nella sua vita

Ilary Blasi dopo il documentario Netflix ha ricevuto un’altra splendida notizia, una svolta clamorosa è arrivata nella sua vita: ecco di cosa si tratta.

La conduttrice, dopo il successo del documentario Netflix, ha ricevuto un’altra ottima notizia: di seguito, scopriremo cosa ha saputo. E la tanto attesa conferma è emersa subito dopo. Questo è un momento meraviglioso per la Ilary Blasi che, in seguito al dolore per la separazione da Francesco Totti, può affrontare un radioso futuro.

Ilary Blasi ha deciso di raccontare in esclusiva la sua verità, di parlare del suo matrimonio con Francesco Totti e della separazione, in un documentario Netflix. Le sue parole non sono passate per nulla inosservate, di fatto il suo progetto è primo in classifica nella top ten dei film della piattaforma in Italia. Ebbene, la conduttrice ha detto finalmente la sua dopo un anno di silenzio e ora è arrivata un’altra bella notizia per lei.

Ilary Blasi e la svolta della vita dopo il documentario Netflix: la notizia tanto attesa

Dopo il documentario Netflix è arrivata la tanto attesa notizia che riguarda il futuro di Ilary Blasi. La conduttrice infatti non solo è tornata in televisione, prima con l’intervista a Verissimo e presto come protagonista di un programma, ma farà qualcosa che tutti attendevano. Infatti anche per la prossima stagione 2024 è stata confermata al timone dell’Isola dei Famosi. È stato l’ad di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, a fare il suo nome durante una recentissima conferenza stampa.

Tuttavia non è giunta solo la notizia, ma anche un commento che ha fatto comprendere quanto la sua figura sia amata e apprezzata in rete. Al settimanale Mio, l’opinionista Vladimir Luxuria ha dichiarato che solo Ilary può condurre l’Isola. La showgirl romana è la persona giusta e quindi la prossima primavera, tra fine marzo e inizio aprile, sarà lei a presentare il reality show.

Negli ultimi anni la trasmissione ha registrato ascolti importanti e secondo Vladimir la conduttrice risulta più portata per questo tipo di programma anche rispetto a Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Le due celebri colleghe si sono infatti dedicate alle edizioni passate, eppure secondo l’opinionista la Blasi è perfetta perché dimostra di essere molto portata alle battute pronte.

Crea divertimento in studio e clima goliardico che si addice al tipo di trasmissione. Insomma se Vladimir non ha dubbi che non ci sia nessuna conduttrice più portata della Blasi per l’Isola dei Famosi, la certezza la dà comunque Piersilvio Berlusconi. E le sue parole sono decisamente chiare: sarà Ilary Blasi a condurre l’edizione del 2024!