Test visivo, il più difficile e ipnotico del web: se trovi le differenze, sei un fenomeno

Riesci a trovare tutte le differenze nell’immagine proposta da questo difficile e ipnotico test proposto dal web? Mettiti alla prova!

L’estate è entrata nel vivo e in tanti hanno già iniziato a godersi del meritato relax: tra un po’ di sole in spiaggia e intense passeggiate in montagna, hai però voglia di mettere in gioco le tue abilità intellettive? Questo nuovo test visivo allora, probabilmente, fa proprio al caso tuo!

Come si vede dall’immagine, questa particolare sfida visiva mette al centro il mondo nerd, proponendo una postazione da gamer con una serie di oggetti: in realtà però, tra le due figure ci sono alcune differenze che, per vincere, il lettore deve trovare entro il tempo limite di 30 secondi.

Riesci a trovare tutte le differenze tra le due figure entro il tempo limite imposto dal test? Quando ti senti pronto e concentrato, torna su e fai partire il tempo: non lasciarti sfuggire nessun dettaglio e vinci! Una volta scaduto il tempo per osservare l’immagine continua a leggere per scoprire la soluzione.

Trova le differenze nella postazione da gamer: ecco la soluzione

Scaduto il tempo messo a disposizione dal test, è arrivato il momento di scoprire quali sono tutte le differenze tra le due figure: in totale, sono ben quattro e solamente i fenomeni riescono a identificarle tutte quante, specialmente in così poco tempo. Pensi di esserci riuscito? Controlla tu stesso con la soluzione seguente!

Come si vede dall’immagine, le differenze sono presenti in vari punti delle immagini: sia nel logo nelle cuffie sia nei pezzi che si trovano sulla scrivania, ma anche nei vari oggetti presenti. Trovarle tutte quante in solamente 30 secondi era un compito davvero arduo, anche se piuttosto stimolante!

Sei stato tra i pochi che, nonostante le difficoltà presenti nel test, è riuscito a trovare tutte e cinque le differenze, oppure scaduto il tempo ti sei dovuto arrendere? Se ti è piaciuto giocare con noi continua a seguirci per altre sfide, mentre se hai ancora voglia di giocare prova a metterti alla prova con un altro test. Anche in questi mesi estivi, non mancano le occasioni per intrattenersi tenendo allenata la mente con particolari quiz, test, rompicapi e sfide visive, da affrontare sia da soli che con i propri amici!