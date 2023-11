L’eterno conflitto tra suocera e nuora: la scienza prova a dare una spiegazione a questa situazione

Perché tra suocera e nuora spesso non corre buon sangue? Ecco che una risposta a questa domanda potrebbe fornirla la scienza

Al giorno d’oggi avere una vita di coppia sicuramente è ben diverso rispetto ad anni fa. Molti dei rapporti coniugali o comunque di chi convive, spesso sono meno duraturi di quanto si possa immaginare. I motivi più frequenti sono dovuti sicuramente all’infedeltà.

D’altra parte, però, ci sono quei rapporti che sono duraturi e su cui ci si metterebbe anche la mano sul fuoco. Tali coppie diventano simbolo di quella che è la vita di coppia, e che spesso in molti vorrebbero. Ma spesso e volentieri questi rapporti hanno un punto molto in comune, ovvero le beghe tra la suocera e la nuora. Eppure, di fronte a questa classica casistica sembra esserci anche una spiegazione scientifica che ne darebbe il motivo.

Conflitto da suocera e nuora: uno scontro dall’alba dei tempi

Il rapporto tra suocera e nuora, nell’immaginario collettivo, non è sempre dei migliori. Si sente spesso, infatti, parlare di rapporti difficili tra queste due componenti principali dei nuclei familiari, e che mettono al centro tra i due fuochi, il “povero” marito/compagno, che spesso e volentieri è spettatore di queste continue frecciatine delle due figure femminili.

Un rapporto che di solito si sente essere conflittuale, ma come in tutte le cose ci sono le eccezioni, e non è così complesso trovare un buon rapporto tra suocera e nuora. Quando però quest’ultimo è minato tra le due, ecco che possono davvero scatenarsi delle vere e proprie scintille, senza che la fine si possa intravedere all’orizzonte. Ma perché questo rapporto spesso è così conflittuale? Ebbene sono stati condotti degli studi che hanno restituito risultati stupefacenti.

Cosa dice la scienza?

Una docente del Newnham College di Cambridge, la psicologa Terri Apter, avrebbe condotto uno studio conducendo alcuni test sul rapporto tra suocere e nuore. Il motivo di questa grande conflittualità è in primis sui figli. E in questo c’entra molto l’educazione, in quanto le suocere riterrebbero che le nuore non sarebbero in grado di educare bene i figli, e che i loro metodi sarebbero sempre quelli più consoni.

Allo stesso modo il modo in cui le nuore tratterebbero il compagno, non gioverebbe il rapporto con le suocere. E spesso e volentieri il marito/compagno è l’oggetto del contendere, che assiste basito ai conflitti tra le due donne. Una rivalità di matrice tutta femminile e che è diffusa in maniera incredibile, superando anche il 60% delle persone analizzate. Insomma, fatevi una suocera per amica, se volete vivere un matrimonio sereno.