Walter Nudo, dal successo alla confessione tremenda: “Ho chiuso con…” | L’annuncio spiazza il pubblico

Walter Nudo ha fatto una rivelazione a dir poco sconvolgente che ha lasciato senza parole il pubblico: ecco cosa avrebbe detto

Uno degli uomini che con la sua bellezza, la sua professionalità ma soprattutto il suo essere affascinante ha stregato il mondo dello spettacolo è lui, Walter Nudo. Una carriera a dir poco splendida che ha lasciato il segno indelebile nel cuore del pubblico. Purtroppo, però, l’attore ha fatto una confessione a dir poco triste che ha sconvolto terribilmente i suoi fan: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Originario del Canada, Walter matura subito la passione per l’arte e la recitazione tanto che nel 1989, comincia a studiare nella scuola di Los Angeles mantenendosi con piccoli lavoretti saltuari come lavapiatti, spogliarellista, pizzaiolo e buttafuori.

Tornato in Italia nel 1995, Walter debutta nel famoso film Ragazzi della notte di Jerry Calà, a cui fa seguito un ruolo in Fantozzi – Il ritorno di Neri Parenti, proseguendo con la partecipazione nella nota soap opera Beautiful. Il vero successo, però, Walter lo raggiunge con la prima edizione de L’sola dei famosi aggiudicandosi la vittoria della prima edizione con l’87% di voti.

Circa la vita sentimentale, Walter è stato fidanzato dal 1998 al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara e dal loro rapporto sono nati due figli. Nonostante la coppia dopo un po’ abbia interrotto il rapporto sentimentale, i due sono rimasti amici. Nel 2010 l’attore sposa Cèline Mambour, stilista francese, ma è stato lo stesso a confessare di essere tornato single proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Walter Nudo e la confessione tremenda: ecco cosa ha detto

L’attore ha voluto dire la sua circa un episodio drammatico che lo ha coinvolto lasciandolo senza fiato. Al Corriere della sera, Walter ha raccontato il suo cambiamento e la motivazione dell’allontanamento dal mondo della televisione e dello spettacolo.

L’attore, presentando il suo libro “La vita accade per te“, che racconta del suo cambiamento ha raccontato: “Avevo tutto ma non ero felice, adesso non ho più soldi ma ho scoperto cosa è la felicità. Ho chiuso con la tv che ho sempre fatto, mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro”.

Walter, inoltre, ha raccontato di aver vissuto il dramma di una malattia che l’ha sconvolto per sempre: “Nel 2018 ho avuto due ictus e subito un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’ Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

Inoltre, sempre al Corriere della sera ha annunciato l’addio definitivo ai reality: “Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”.