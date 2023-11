Mara Venier, un tuffo nel passato: lacrime e commozione per tutti

Mara Venier, volto iconico nel mondo dello spettacolo nostrano ha suscitato la commozione generale. Ecco come.

Mara Venier è un’incredibile presentatrice che conduce con piglio sicuro Domenica in ormai da tanti anni. Il successo le è sempre garantito, ma ecco quando e come ha fatto un tuffo nel passato.

Mara Venier è nata Mara Povoleri e inizialmente faceva la modella per rappresentanti di abbigliamento. Negli anni ’70 è stata protagonista del film Diario di un italiano di Sergio Capogna. In seguito ha aperto un negozio di abiti usati a Roma nei pressi di Campo de’ Fiori. Successivamente ha mosso i suoi primi passi come conduttrice con il Cantagiro. Nel 1993 è approdata a Domenica In affiancando Luca Giurato. Dopo una parentesi a Mediaset è tornata in Rai con Fantastica italiana insieme a Massimo Lopez.

Nel 2010-11 è apparsa al timone di La vita in diretta insieme a Lamberto Sposini. Nel 2014 è stata giudice esterno di Tu si que vales. Nel 2018-19 è tornata saldamente alla guida di Domenica in, mentre tre anni fa è stata ospite nella finale del Festival di Sanremo. L’anno scorso le è stato consegnato il Premio alla carriera al Benevento Cinema Television Festival.

Instancabile, qualche mese fa è diventata testimonial di Posta Energia. A dirigere lo spot è stato il regista Ferzan Ozpetek il cui ultimo film è: Nuovo Olimpo. Ma come mai Mara ha rivangato il passato? Ecco cosa è accaduto.

Mara Venier non l’ha mai dimenticato

Tra tutti i vip il pubblico è sempre stato affezionato a questa interprete veneziana. Sono in tanti, più di 2 milioni, a seguirla sulla sua pagina Instagram dove ama pubblicare scatti dietro le quinte e del suo privato.

Negli ultimi tempi Mara Venier ha voluto condividere una foto con alcuni amici tra cui il regista di origine turca Ferzan Ozpetek e Andrea Monge. L’attrice ha ricordato che aveva 20 anni e un negozio di vestiti usati. Ogni giorno incontrava Bruno del ristorante La Pollara che ha ritrovato grazie al filmaker, come scritto da lei nel suo messaggio. Questa è stata l’occasione, per l’interprete, per fare un tuffo nel passato.

Tanti utenti si sono commossi sentendola rievocare questi vecchi ricordi e hanno commentato il suo scatto. Tante persone hanno apprezzato il fatto che questo personaggio pubblico non si sia dimenticato dei suoi vecchi amici. A ogni modo Mara è sempre sorridente, così come tutti gli altri suoi cari e conoscenti. Davvero un bellissimo momento che ha intenerito il web.