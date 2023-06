Le donne sono più competitive tra loro rispetto agli uomini? Finalmente la verità

È vero che le donne competono di più tra loro? I rapporti tra donne possono essere molto complessi, scopriamo perché.

È pensiero comune che gli uomini siano più competitivi rispetto alle donne, che tendano maggiormente a rischiare, che i conflitti tra loro siano più aperti, più diretti.

Le donne, possono sembrare a un primo sguardo meno competitive degli uomini, ma spesso la loro rivalità si manifesta in modi più occulti e, secondo alcuni studi, tendono ad avere anche più difficoltà nel dissolversi.

Altri studi sulla competizione femminile, hanno mostrato che oggigiorno le donne competono per mostrare di aver raggiunto ideali in vari settori, tra cui consumismo, rappresentazioni nei media, relazioni, ricerca della perfezione.

Di solito, i segnali di competizione tra donne sono i seguenti:

pettegolezzi

sabotaggio

indiscrezione

vantarsi

imitare

sminuire i tuoi successi

screditarti di fronte ad altri

In questo modo, la donna competitiva attua degli atteggiamenti con lo scopo di portarti più in basso nella scala sociale, in modo che tu sia meno capace di avere le risorse alle quali la tua rivale, a sua volta, aspira.

Certe volte, si può avere una competizione sana, che può essere uno stimolo per migliorarsi. Sul posto di lavoro, ad esempio, una brava collega può essere di ispirazione per essere più produttiva e coinvolta in ciò che fai, ti spinge a essere ancora più brava e dare il meglio di te.

Competizione tra donne: tutta la verità

Anche a livello di amicizia, le donne non sono immuni dall’essere competitive. Se sana, la competizione può fare da stimolo alla crescita personale, altrimenti può essere tossica.

Se hai un’amica davvero troppo competitiva, al punto che la cosa ti causa stress, potrebbe essere il caso di mettere dei paletti, e di comunicarglielo.

Ricapitolando, uomini e donne hanno alle spalle una lunga storia di competizione con chi appartiene allo stesso sesso e parte dai tempi della sopravvivenza, cosa che dura ancora oggi, ma in altri ambiti. Le donne possono apparire meno competitive degli uomini perché non agiscono direttamente, il più delle volte.

A volte si avvalgono di tecniche passivo aggressive, sono più occulte, usando positività tossica o sarcasmo. Competere con amici può fungere da stimolo per la crescita personale, ma è sempre bene accertarsi che una sana rivalità non superi il limite, trasformando la relazione in un qualcosa di negativo.

Diciamo che però, intrinsecamente, sia uomini sia donne possono sperimentare una sana competizione ma anche una malsana, ecco perché la cosa che conta è cercare sempre di competere nel rispetto dell’altro.