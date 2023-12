Lavora con Stroili oro, aperte nuove posizioni: occasione irripetibile, come candidarsi

Stai cercando un nuovo lavoro? L’azienda Stroili oro assume in tutta Italia! Ecco come candidarsi alle nuove offerte di lavoro.

Se stai cercando lavoro sei nel posto giusto. Sono tante le grandi aziende che in tutta Italia stanno cercando personale, tra queste figura Stroili Oro. L’azienda italiana ha più 400 punti vendita in tutta Italia e oltre 1.000 rivenditori autorizzati. Si tratta infatti di una grande realtà specializzata nella vendita del settore gioielleria. Nei suoi negozi, ubicati nei centri storici e commerciali, c’è un vasto assortimento di gioielli in oro, argento, diamanti e bijoux sempre alla moda.

Lavorare da Stroili Oro significa trovare un ambiente giovane e dinamico e in tutto il Paese ci lavorano più di 1.800 persone. L’azienda in questo periodo è intenzionata a ampliare il suo personale in vista anche di nuove aperture su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, Stroili Oro sta assumendo e potrebbe essere il luogo di lavoro che stai cercando. L’azienda ha pubblicato diversi annunci.

Stroili Oro assume: ecco dove sta cercando personale

L’azienda cerca addetti, anche giovani, neolaureati o esperti. In questo periodo è alla ricerca anche di personale senza esperienza per i quali sono disponibili vari tirocini. Stroili Oro sta assumendo dal Nord al Sud, ovvero in Puglia, Calabria, Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Le figure ricercate sono tante.

Stroili Oro cerca addetti vendita nelle regioni: Calabria, Puglia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Si cercano figure con esperienza di almeno un anno in ambito moda e accessori. Il candidato ideale ha una buona conoscenza dell’inglese e ha ottime doti comunicative. Si cercano anche categorie protette.

Un’altra posizione ricercata è quella di “Store manager”. Le sedi che cercano personale sono in Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige. Le figure ricercate sono diplomate o laureate con esperienza da 2 a 4 anni nello stesso ruolo. Le altre figure sono: Performance Marketing Manager (Assago), Head of Marketing (Assago), Demand Planner (Assago); Stage Internal Audit (Assago); Junior Email CRM Specialist (Asago). Inoltre si cercano: Impiegati amministrativi Ufficio acquisti (Arezzo); Stage Administration & Accounting (Amaro); Stage Hr Legal (Amaro) e Supporto Amministrazione IT (Amaro). Per inviare la propria candidatura bisogna collegarsi al sito di Stroli Oro e cercare la sezione “Lavora con noi”.