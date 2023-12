Meghan Markle, a corte ricordano ancora il suo primo regalo di Natale alla regina Elisabetta: fu uno shock

Il primo regalo di Natale non si scorda mai, parola di Meghan Markle. Sapete cosa ha regalato alla regina Elisabetta?

In queste settimane la stampa da ogni parte del mondo si è occupata – e continua ad occuparsene con l’uscita della seconda parte della sesta e ultima stagione di The Crown – dei gossip e di tutti i pettegolezzi che ruotano attorno alla famiglia più chiacchierata di sempre. C’è stato un momento però in cui l’ordine e l’armonia regnavano a Buckingham Palace.

Prima del Megxit, infatti, Harry e Meghan forse più di William e Kate rappresentavano la monarchia 2.0, quella smart, veloce e al passo coi tempi. L’ex volto di ‘Suits‘ aveva fatto bene ai Windsor per tutta una serie di ragioni e aveva dato nuova linfa vitale a una famiglia che paga lo scotto di una tradizione millenaria alle spalle. E così, il Natale 2017 fu uno dei più felici per i Windsor.

A differenze di Kate che aveva declinato l’offerta di Elisabetta di trascorrere il Natale a Sandringham quando era ancora solo la fidanzata di William (voleva infatti che la sua prima volta fosse da moglie e da duchessa), Meghan non ha rifiutato la generosa offerta della sovrana, anche perché da lì a qualche mese si sarebbe sposata con Harry. E fece bene. Il suo regalo a Elisabetta fu un vero successo e a corte lo ricordano ancora tutti.

Lo stravagante regalo di Meghan Markle alla regina Elisabetta che è rimasto nella storia

Proprio perché i Windsor possono permettersi davvero di tutto, il Natale per loro assume un sapore tutto speciale. Anziché, infatti, scambiarsi regali costosi, la Royal Family da sempre rispetta e porta avanti con gioia una stravagante tradizione: puntare su regali economici e originali.

E così ad esempio Harry per un Natale ha regalato a Elisabetta una cuffia da doccia con una scritta ironica sopra. Ma Meghan Markle non è stata di certo da meno ed è entrata subito nel giusto mood natalizio in casa Windsor. Come primo regalo alla sovrana, infatti, la duchessa ha comprato un criceto giocattolo che canta e balla ogni volta che si tira una piccola corda.

Alla regina piacque così tanto, che non riusciva a smettere di ridere talmente era divertita dal criceto che si muoveva. “Era così divertente, specialmente quando cercavano di afferrare il giocattolo“, avevano raccontato a corte alcuni rappresentanti di Buckingham Palace. “La regina ha riso e ha detto che poteva tenere compagnia ai suoi cani“. Quel Natale, insomma, rappresentò un vero successo per la Markle.