L’amore può essere ‘meritato’? No, l’amore non è un gioco a premi, cosa dice la psicologia

In alcune situazioni della vita si pensa che addirittura l’amore debba essere meritato, guadagnato, ma è veramente così? E da dove nasce questo pensiero?

Nella vita si arriva ad una fase in cui molti credono di pensare di non avere possibilità in amore, di non meritarlo quasi.

Una questione di merito, alla stregua di un lavoro o di ogni altra ricompensa. In una società in cui per emergere non basterebbero le qualità, ma il doversi ingraziare chi si ha intorno questo pensiero è davvero diffuso.

C’è chi fa di tutto per piacere, rischiando di essere troppo costruito e di ottenere l’effetto opposto e chi, invece, non ha mai pensato di dover piacere a tutti i costi e che solo le capacità fossero necessarie.

In fatto di amore, soprattutto la prima categoria di persone, finisce col pensare di non riuscire ad essere per nulla adatto a vivere questo sentimento, quasi sentendosi non degni.

Molto deriva dalle pressioni, di sicuro, che la società impone in tanti ambiti, come quello lavorativo, appunto, ma altro sarebbe causato solo da una mancanza di stima nella propria persona.

L’amore è un sentimento e nessuno lo merita o ha bisogno di guadagnarlo, ecco perché

L’amore non è un merito che deve essere guadagnato. Bisogna mettersi bene in mente questo concetto, senza avere dubbi.

Non è un privilegio l’essere amati e se non lo si è, forse si tratta di mancanza di autostima bella e buona. Solo chi paragona questo sentimento ad altre circostanze della vita, come il lavoro, crede che si tratti di un qualcosa che vada ottenuto chissà per quale merito.

Dietro questa credenza vi è assolutamente una mancanza di autostima., che porterebbe alcune persone a credere che non ci sia possibilità per loro di poter essere giustamente amate.

Così, si finisce per compiere azioni che sono volte assolutamente a sottolineare quanto si sia inappropriati per l’amore. Così, ci si allontana da quelle che sono le possibilità di incontrare una persona da amare e che possa contraccambiare.

Quindi, il problema risiede proprio in colui o colei che crede di non meritare di provare questo sentimento. Proprio per questo è necessario non attuare comportamenti che possano sabotare la possibilità di amare ed essere amati. Non bisogna essere in gara con chi ci circonda. Avere a che fare con persone che provano questo sentimento da anni e che sono felici in coppia non rende chi è single da molto in uno stato minoritario.

Tutti hanno diritto ad amare ed essere amati e se questo non avviene significa che ci sono degli impedimenti da parte del soggetto che si sente inadeguato. In questo caso, per superare i propri problemi, meglio rivolgersi ad un professionista per una terapia ad hoc.