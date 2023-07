La scoperta che rivoluziona ogni nostra convinzione: c’entrano le parolacce

Una scoperta scientifica che potrebbe cambiare anche il mondo della pedagogia: ecco la verità sulle parolacce

Che tipi siete? Scurrili, volgari e boccacceschi? Dite tante parolacce? Ognuno di noi è fatto a proprio modo. C’è chi ne dice di più, c’è chi ne dice di meno. Ma oggi, proprio su queste parole non proprio da lord inglese, arriva una scoperta straordinaria, che ribalta tutto quello che abbiamo fin qui pensato.

Quante volte, da piccoli, ma anche già cresciuti, i nostri genitori, altri parenti o gli educatori, ci hanno detto e ammonito: “Non dire parolacce!”. Ognuno di noi ne avrà dette, del resto si imparano anche alla cosiddetta “università della strada”. Ci sono poi persone, forse un po’ troppo perfettine e compite che quasi saltano e si imbarazzano se ne sentono.

Ma tant’è, le parolacce esistono, si sono dette, si dicono e si diranno. Forse, come in ogni cosa, serve essere un po’ moderati. Ci sono contesti più informali e goliardici in cui si può parlare più liberamente e altri più formali e solenni in cui si deve mantenere un certo aplomb, anche nel linguaggio.

Ma oggi ci rivolgiamo soprattutto a chi è un po’ più volgare degli altri nel parlare. Ebbene, sappiate che una recente scoperta va a sovvertire tutto quello che abbiamo fin qui pensato sulle parolacce. Ecco cosa dovete assolutamente sapere.

Parolacce: arriva la grande scoperta

Lo studio arriva dai ricercatori dell’Università di Cambridge, dell’Università di Maastricht, dell’Università di Hong Kong e di Stanford ed è di quelli di cui stanno parlando tutti. La ricerca si è basata sullo studio di 276 persone in laboratorio e quasi 74mila utenti su Facebook, ancora oggi il social network più diffuso. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati.

Le persone che dicono parolacce sarebbero più oneste. Ebbene sì, la ricerca avrebbe fatto emergere una correlazione tra le due cose, forse perché con le parolacce si parla senza filtri. Secondo gli scienziati, se si filtrano le parole, si può arrivare a filtrare maggiormente anche i contenuti di ciò che si vuole dire. Se non si filtra una parolaccia, probabilmente non si filtra nemmeno il contenuto.

Attenzione, non si tratta di uno studio campato in aria, dato che sarà pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science. La ricerca avrebbe fatto emergere una minore propensione alla menzogna e all’inganno, nonché una maggiore integrità sotto il profilo sociale. Attenzione, non parliamo di onestà in termini giuridici e penali. Non si vuole sostenere che chi non dice parolacce sia un criminale. Ma si parla solo e soltanto dell’onesta quotidiana, quella del dire ciò che si pensa.