Zanzare moleste? Basta citronella e zampirone: dal Canada arriva un metodo culinario incredibile

Le zanzare rappresentano un vero e proprio incubo per milioni di persone. Per sbarazzarcene però esiste un metodo culinario: scopriamo qual è

L’estate è una stagione che o si ama o si odia, non c’è una via di mezzo. Molti non vedono l’ora che arrivi, proprio perché fa caldo, le giornate si allungano, ci si sente liberi, si scelgono abiti freschi, insomma c’è maggiore spensieratezza. È anche vero però che per via del riscaldamento globale, è sempre più difficile affrontare le temperature torride, si suda spesso, anche la notte.

L’unico rimedio al caldo sembra essere il condizionatore, ma ad oggi con le bollette pesanti che arrivano per via dell’inflazione, c’è anche chi evita di accenderlo. Purtroppo i lati negativi dell’estate non si limitano alle alte temperature ma anche agli insetti che invadono le nostre case. Sicuramente tra i più fastidiosi non possono mancare le zanzare che danno fastidio sopratutto di notte con il loro ronzio.

Ci sono sempre più rimedi alle zanzare, da trovare soprattutto al supermercato, come gli insetticidi. Questi però sono dannosi per l’ambiente e rischiosi per la salute. Ultimamente però si sta cercano di optare per i rimedi naturali, come citronella, zampirone oppure spezie che hanno un odore pesante. Stiamo parlando della lavanda, limone, menta, geranio, l’olio tea tree. Spesso ne bastano poche gocce da mettere sia nelle piante che vicino alla finestra. Purtroppo le zanzare sono insetti davvero molesti, che con le loro punture, possono anche causare reazioni allergiche.

Non tutti lo sanno ma dal Canada arriva un metodo culinario che funge da repellente per le zanzare: scopriamo qual è.

Come sbarazzarsi delle zanzare: il metodo culinario

Può sembrare davvero bizzarro eppure per allontanare le zanzare basta un alimento, ed è tra i più amati di tutti: stiamo parlando della pizza. Non avremo più bisogno quindi di repellenti spray e nemmeno di rimedi naturali. Quello di cui stiamo parlando è Buzz-Off Pizza che è condita con ingredienti in grado di tenere lontani gli insetti. Tra questi ci sono i pomodori, aglio, cipolla, pepe nero, peperoncino piccante.

Artefice di questa idea geniale è la catena Pizza Pizza, diffondendo il messaggio tramite Instagram. C’è stato infatti un post che ha incuriosito gli utenti, proprio perché fa fede sul potere repellente di ingredienti naturali come pomodori, aglio, peperoncino e cipolle. In realtà non è la pizza in sé a fungere da repellente ma gli ingredienti con la quale viene condita. Sono questi che fanno la differenza, perché nel momento in cui li ingeriamo, rilasciano delle sostanze grazie alle quali la nostra pelle le allontana.

Non è solo la pizza di Buzz-Off Pizza a tenere lontano questi insetti fastidiosi. Possiamo infatti puntare anche su erbe aromatiche come basilico e menta. Quando assumiamo questi ingredienti, la nostra pelle rilascia un odore a loro sgradito, e lo facciamo attraverso il sudore. Lo stesso potere lo hanno gli alimenti ricchi di vitamina B, come il pompelmo, peperoncino e lievito di birra. A rendere potenti l’aglio e la cipolla è però l’allicina. Se li mangiamo, possiamo essere sicuri di non essere punti per niente.