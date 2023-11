La rabbia a volte è incontrollabile? Ecco come domarla e trarne vantaggio in poche mosse

Provare rabbia è normale ma anche distruttivo. Scopri come domarla e usarla a tuo vantaggio per vivere meglio.

Provare rabbia per qualcosa che è andato storto o davanti ad un’ingiustizia è più che normale e spesso può portare a vivere questo sentimento senza quasi farci caso. Il problema è che una volta formatasi, è come un fuoco che arde e che si accresce. Se non viene spento per tempo può arrivare a consumare nel profondo chi la sente.

Che sia viva o mutata in rancore, la rabbia è infatti in grado di generare malessere sia a livello psichico che fisico. Come fare, quindi? Per fortuna ci sono diversi modi per imparare a gestirla e per trasformarla addirittura in un’alleata.

Come gestire la rabbia per vivere meglio

Quando si prova rabbia per qualcuno o per qualcosa la sensazione potrebbe farsi tanto forte da sentire quasi il fuoco che scorre nelle vene. Si tratta di un impeto che può spingere a gesti o parole estreme e che logora chi la prova molto più di quanto si pensi. Per questo motivo è davvero importante imparare a domarla. Cosa che per essere fatta necessita di tutta una serie di micro azioni. La prima da compiere è quella di imparare a riconoscere l’emozione fin dai primi segnali.

Fatto ciò può essere utile cercare delle soluzioni e, quando non ce ne sono perché si è davanti al fatto compiuto, prenderne le distanze il più possibile. Come per molte altre emozioni umane, è infatti importante riuscire a conoscersi meglio e a rendere la rabbia gestibile evitando che sia lei a prendere il sopravvento. Per farlo si può provare a fare dell’umorismo, studiare tecniche di rilassamento e lavorare tanto su se stessi.

Una volta acquisiti questi strumenti, capire e placare la rabbia sarà molto più semplice e consentirà di vivere con maggior serenità. Inoltre, si può sempre usare quella scarica di energia che si avverte proprio come un fuoco per investirla su altre attività, come fosse una sorta di carburante. In questo modo la rabbia potrà diventare ciò che ci sprona ad allenarci anche quando non ne abbiamo voglia o che ci aiuta a concentrarci su un progetto in cui crediamo e che per noi rappresenta qualcosa di importante.

Ciò che conta è usare solo l’energia insita nella rabbia, decontestualizzando la stessa e facendo in qualche modo pace con ciò che l’ha scatenata. Questo modo di agire, per quanto inizialmente non semplice, è infatti l’unico per poter vivere serenamente e senza farsi controllare dalle emozioni.