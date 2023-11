Casa addobbata e luci colorate per Natale: i trucchi per risparmiare notevolmente sulla bolletta

Se non vedi l’ora di addobbare la casa per Natale ma non vuoi spendere troppo in bolletta, ecco qualche consiglio utile e pratico.

Ci stiamo avvicinando al Natale e, per la gioia di chi ama questa festa, è quasi giunto il momento di rispolverare l’albero e le sue decorazioni, per portarne lo spirito anche in casa. Sebbene ognuno possa farlo letteralmente quando desidera, sono sempre di più le famiglie che anticipano le decorazioni per godersele un po’ di più: il problema del consumo elettrico, però, non è secondario.

Soprattutto chi ama le luci colorate, da mettere sia sull’albero che sul balcone o sulla porta d’ingresso, sa che il periodo di Natale è piuttosto costoso dal punto di vista dei consumi. Quest’anno, però, grazie ai consigli che vi daremo, potrete mettere gli addobbi ovunque e dovunque e non dovrete più pensare al costo dell’energia elettrica e alle spese: ecco come decorare la casa in leggerezza!

Addobbare la casa in tema natalizio senza spendere troppo è possibile

Innanzitutto, se si amano le luci colorate, è utile prima di acquistarle verificare il loro consumo energetico e scegliere quelle più a basso impatto: anche se costassero un po’ di più, il vantaggio a lungo termine è netto. Inoltre, è importante non lasciarle accese tutto il giorno e tutta la notte ma spegnerle durante le ore diurne, dove la luce del sole e quella naturale impedirebbero il reale godimento degli effetti che fanno le decorazioni.

Un aiuto, in questo senso, arriva dalle luci con il timer: questo consente di scegliere l’ora di accensione e di spegnimento, così che avvenga in automatico e non lo si debba fare manualmente ogni giorno. Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, si può provare a installare delle luci a ricarica solare, così che durante il giorno guadagnino l’energia necessaria per accendersi durante le ore serali e notturne.

Per quelle interne, poi, consigliamo di preferire le LED a quelle tradizionali, poiché la loro tecnologia garantisce un’emissione di CO2 decisamente ridotta ed un consumo elettrico inferiore, rispetto alle classiche a incandescenza. Il risparmio, infatti, può arrivare fino al 75%!

Se poi la casa è grande e non potete permettervi di addobbarla interamente con le luci da attaccare alla corrente, provate anche con delle candele a pila ricaricabile, con altre più tradizionali o con festoni colorati e lucenti: spendendo poco, il risultato sarà garantito comunque.