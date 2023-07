La moda della ‘coppia aperta’: siamo sicuri di sapere davvero di che cosa si tratta?

Coppia aperta: ne parlano tutti ma nessuno sa cosa è davvero. No, non significa tradire. Ecco cosa vuol dire davvero.

Quando Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato sui social la loro rottura tutti siamo rimasti un po’ di stucco. Sembravano la coppia perfetta, eppure qualche cosa si è rotto per sempre. A lasciare ancora più di stucco tutti i follower è stata la dichiarazione rilasciata dalla giovane influencer subito dopo che il bel Damiano era stato beccato a baciare una bella bionda in discoteca.

Giorgia Soleri è corsa subito ai ripari ammettendo che quella tra lei e il cantante dei Maneskin è una relazione aperta. O almeno, lo era prima della rottura. Ma cosa significa avere una relazione aperta? Molti male informati, pensano che essere in una coppia aperta equivale ad essere moralmente autorizzati a tradire. In realtà, per fortuna, non è assolutamente cosi.

Alla base del buon funzionamento di una relazione aperta c’è l’accordo comune che la relazione possa essere non esclusiva. In relazioni aperte, i partner possono fare esperienze con altre persone, a patto che l’altro componente della coppia ne sia al corrente. Le relazioni che sono extra coppia poi, di solito non sono mai durature e/o continuative.

Coppia aperta: come funziona in realtà

Chi sceglie di intraprendere una relazione aperta, non lo fa quindi per una mancanza di rispetto al partner. Immaginate per esempio, una coppia che si è fidanzata da piccolissimi. Nessuno dei due partner ha avuto molte esperienze. Ad un certo punto della vita potrebbe nascere in uno dei due (o anche in entrambi) la voglia di fare esperienze diverse con altre persone.

Ci sono persone poi, che non si sentono proprio tagliate per una relazione monogama. Ci sono persone che, pur amando il partner, non credono nell’esclusività del rapporto. Questo non vuol dire non essere completamente innamorati o non avere rispetto, ma semplicemente sentire il bisogno di vivere l’esperienza di una relazione in modo diverso.

Il segreto per vivere nel modo giusto una relazione aperta, è alla fine lo stesso segreto che contraddistingue le relazioni monogame. Il consenso e il rispetto reciproco. Se state per intraprendere una relazione, è meglio per entrambi che eventuali dubbi su monogamia e argomenti affini vengano affrontati subito, per dare alla persona coinvolta la possibilità di scegliere.

Oltre ogni pregiudizio, ognuno è libero di vivere l’amore come vuole. Senza sentirsi strano o giudicato per questo.