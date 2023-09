La mamma è sempre la mamma (e gli animali non sono di certo da meno) | Video

Quando qualsiasi specie di mamma vede in pericolo i suoi piccoli reagisce nella maniera più impressionante possibile. Questa ha emozionato chiunque

Il regno animale è sempre in grado di regalarci delle sensazioni uniche che mettono, sempre di più, gli esseri umani in relazione con loro.

pulcini oca – l’intellettualedissidente.it

Anche quando si tratta di mamme e la protezione dei loro figli, la situazione non cambia; lo si può ben notare dal video che vi condivideremo nei prossimi paragrafi, visto che inquadra un’oca contornata dei suoi pulcini. Un momento di tenera relazione fra questi volatili è stato, però, rovinato da un gesto da parte di un essere umano. La reazione della mamma non si è fatta affatto attendere e si è immediatamente attivata per poter fare del suo meglio.

Il filmato in questione ha fatto emozionare chiunque l’abbia visto e ad affermare questa cosa ci sono i tanti like e i commenti ricevuti relativi sui social media dove è stato caricato. Solo su Tik Tok ha ricevuto oltre 183 K di like e più di 1500 commenti, tutti inteneriti da ciò che hanno visto.

Una mamma in disaccordo

Le immagini iniziano mostrando un gruppo di oche vicine tra di loro, di cui alcune sono ancora dei pulcini, mentre una è loro madre. Mentre queste si godevano un momento di affetto e di vicinanza, sembra che la mano di una bambina si sia accucciata per prendere uno di quei tanti pulcini presenti, ma la mamma è sembrata essere immediatamente preoccupata per ciò che stava accadendo.

In particolare, quest’ultima ha iniziato starnazzare verso la bambina che ha preso in mano il pulcino e ha cominciato a sbattere le zampe in modo agitato. A quel punto, la bambina ha capito cosa stesse succedendo e ha ridato indietro il pulcino a sua madre.

La gioia di quest’ultima è apparsa palese e i due sono tornati ad avvicinarsi agli altri pulcini. Ma non finisce qui, il video in questione mette in mostra anche altri casi in cui le mamme del regno animale sono state protettive. Inizialmente, lo hanno fatto delle scimmie, poi, un’altra oca, ma questa volta con un cucciolo di cane. Il video si conclude col grande affetto mostrato da una gatta e il suo cucciolo, roba da far stringere il cuore.