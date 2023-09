Matilde Gioli, il look in pizzo strega i social: meravigliosa in total black

Matilde Gioli elegantissima e sensuale in total black, il pizzo lascia stregati i social: eccola in tutta la sua bellezza.

Arrivata alla popolarità con Gomorra – La serie dopo i premi vinti col primo film a cui ha preso parte, Il capitale umano (diretto da Paolo Virzì) Matilde Gioli sta dimostrando tutta la sua maturità artistica in un’altra serie di successo, Doc – Nelle tue mani, imponendosi nel panorama attoriale italiano: di recente ha anche condotto il primo reality show Netflix, Summer job, oltre a recitare nel film tv per la piattaforma streaming, Fernanda.

Milanese classe ’89, il suo talento è cristallino così come evidente è il suo fascino magnetico: bellezza ed eleganza fanno parte della Gioli e il pubblico non vede l’ora di rivederla protagonista con la nuova stagione del medical drama di Rai 1.

Intanto, l’attrice non manca di certo di incantare sui social: con la nuova foto ha stregato i suoi tantissimi fan con un look total black e un pizzo da far girare la testa. Eccola così, sensualità e grazia da mozzare il fiato e far battere i cuori.

Matilde Gioli irresistibile con l’abito di pizzo nero: eccola così, uno spettacolo – FOTO

Prontissima per il Festival di Venezia 2023, Matilde Gioli è stata immortalata sulla consueta barca del lido di Venezia, pronta sfilare su un red carpet già stellare: con un vestito da gala nero firmato Armani, l’attrice ha mostrato una bellezza dirompente, lasciando tutti senza parole.

L’abito esalta pienamente non soltanto la silhouette da urlo dell’attrice, ma anche gli occhi chiari e la sua fluente chioma; il pizzo è un tocco di classe aggiunto, ad aumentare eleganza e sensualità. In tutto il suo splendore, la Gioli arriva quasi come una dea al Festival di Venezia, facendo battere i cuori dei moltissimi fan, estasiati da tutto il suo charme.

Migliaia sono i like arrivati per la Gioli, così come i complimenti dei follower nello spazio dedicato ai commenti; “Sempre bellissima ed elegantissima” nota un fan, mentre c’è chi la considera “stupenda” e chi la definisce senza mezzi termini una “meraviglia”. Tra le attrici italiane più amate del momento c’è sicuramente lei, pronta a stupire sul set e non solo: icona assoluta di fascino ed eleganza nel mondo del Cinema.