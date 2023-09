Terra amara, decisione improvvisa: telespettatori completamente spiazzati

Anche tu non perdi nemmeno una puntata di Terra Amara? Allora leggi subito quest’articolo perché ci sono dei cambiamenti in corso!

Ormai è già un anno che quest’avvincente serie turca è entrata nelle nostre case, ed è bastato pochissimo tempo per non riuscire più a farne a meno! Le storie intriganti che vedono come protagonisti i personaggi di Zuleyha, Yilmaz, Demir, Mujgan e tanti altri, catturano sempre di più il nostro interesse ed è impossibile non mettersi a vedere come va a finire. Infatti siamo qui proprio per dirti che c’è stata una decisione improvvisa da parte di Mediaset che interessa la serie in questione. Vediamo subito di cosa si tratta!

Terra amara è una soap opera turca ambientata negli anni Settanta ad Istanbul. In questa città vivono Zuleyha, una bellissima giovane donna che fa la sarta, e Yilmaz, un giovane meccanico altrettanto affascinante. I due si amano alla follia dal primo momento in cui si incontrano, ma ad aspettarli c’è un destino molto crudele. Zuleyha ha un fratellastro che purtroppo gioca d’azzardo, tanto da arrivare al punto di vendere sua sorella al suo aguzzino, che in seguito, tenta di violentarla.

Yilmaz però, viene avvisato in tempo e corre a salvare Zuleyha dal suo molestatore, il quale viene ucciso a sangue freddo da Yilmaz. Così, ì due ragazzi innamorati si trovano costretti a fuggire da Istanbul, e si spostano a Cukurova, in provincia di Adana, dove inizieranno a lavorare nella tenuta dei Yaman spacciandosi per fratello e sorella. Da questo momento in poi, i problemi di Zuleyha e Yilmaz non si risolvono, anzi, cominciano.

Tutto il pubblico italiano è rimasto subito rapito da questa serie tv, infatti ad oggi, è quella più seguita in assoluto. Quando scattano le 14.20, in tutte le case c’è silenzio, perché tutti seguono le vicende di Terra Amara. E proprio per questo, Mediaset ha preso un’importante decisione a riguardo che farà impazzire tutti gli spettatori. Scopriamola!

Ecco la decisione presa da Mediaset che interessa la famosa soap opera turca Terra Amara

Ormai settembre è arrivato, e pian piano stanno finalmente ricominciando i nostri programmi preferiti in tv. Infatti, sta per tornare Uomini e Donne, Amici, Il Grande Fratello e molto altro, tra cui anche Verissimo durante il weekend. Infatti sembra che la soap opera turca campione di ascolti “Terra Amara” ritornerà alla sua vecchia programmazione durante il weekend, prima della messa in onda della Toffanin.

In pratica, Mediaset ha deciso di cambiare programmazione per Terra Amara dal weekend del 9-10 settembre. Ovvero, le puntate del sabato e della domenica saranno molto più lunghe! Infatti da sabato 9 settembre, la serie inizierà alle 14.20 e proseguirà fino alle 16.25. Stessa cosa domenica 10 settembre, Terra Amara comincerà alle 14.40 per finire alle 16.30, per poi lasciare spazio a Silvia Toffanin con Verissimo. Quindi per la gioia di tantissimi fan di questa serie, finalmente si potrà godere di episodi più lunghi durante il fine settimana. Non vediamo l’ora!