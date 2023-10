La donna è capace di leggere il viso: come scopre se lui vuole solo un rapporto occasionale

Che le donne abbiano generalmente un’alta sensibilità è luogo comune, ma grazie ad uno studio si è scoperto molto di più.

Siamo nella sfera della sessualità e soprattutto nel campo dell’interpretazione (inconscia) che hanno le donne delle figure maschili che si trovano di fronte.

Secondo lo studio effettuato all’Università di Macquarie le donne sarebbero in grado di capire se l’uomo con cui stanno interagendo è interessato a un rapporto occasionale o meno.

Le considerazioni finali dei ricercatori sono venute alla luce grazie alle risposte date da 103 partecipanti al sondaggio, e ciò che è emerso è davvero interessante. D’altronde chiunque vorrebbe capire “al primo sguardo” se la persona con cui stiamo parlando è interessata davvero, e soprattutto se è alla ricerca di una relazione seria o di un rapporto occasionale. Ebbene, secondo gli studiosi le donne “lo sanno”.

Può sembrare una considerazione scontata, se non altro perché per stereotipo le donne sono più sensibili ed empatiche, ma dalla ricerca sono emersi dettagli molto esaustivi, che arricchiscono la già esistente teoria.

Come fanno le donne a capire cosa vogliono gli uomini, guardandoli in volto

Secondo gli studiosi che hanno condotto le ricerche, le donne sarebbero in grado di valutare accuratamente la socio-sessualità degli uomini guardando le loro espressioni e/o caratteristiche facciali.

L’aspetto interessante della ricerca non è solo il fatto della scoperta dei “poteri” femminili; infatti sembra che gli uomini abbiano commesso molti errori nell’interpretare la socio-sessualità delle donne. Questo spiegherebbe come mai spesso nascano delle incomprensioni di base, e anche situazioni imbarazzanti.

I test si sono svolti facendo rispondere soggetti maschili e femminili a questionari relativi alla socio-sessualità. Dai risultati sarebbe emerso che le donne riescono a capire se un uomo ha la propensione ad avere un “divertimento occasionale”.

In pratica, le fattezze fisiche, o meglio del volto, sarebbero come un libro aperto per le donne, che così sarebbero in grado di decidere se quel determinato partner fa al caso loro oppure no. Dai risultati è emerso altresì che alcune caratteristiche facciali “raccontano” come il soggetto maschile viva la sua sessualità, cioè in modo più “libertino” o meno.

Secondo gli esperti, gli uomini che hanno un viso dalla forma allungata, le labbra sottili, gli occhi grandi e distanti, il naso largo e una mascella pronunciata sarebbero maggiormente aperti a relazioni sessuali occasionali.

Dunque le donne “lo sanno” e questo studio dimostra che utilizzano capacità emotive e cerebrali per assicurarsi ciò che vogliono, mentre i maschietti da questo punto di vista mostrano una maggiore confusione.