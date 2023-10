Isabella Rossellini mostra tutti i suoi anni. E ringrazia

Niente ritocchi o Photoshop per Isabella Rossellini, la nota attrice si fa fotografare per la copertina di Vogue…senza barare.

Una bellezza diversa, più matura, ma in egual maniera incantevole. Isabella Rossellini ha posato per Zhong Lin, chiedendo espressamente alla fotografa di non ritoccare le rughe d’espressione e i segni dell’età. In un’epoca in cui la perfezione estetica ha preso il sopravvento sulle nuove generazioni, intossicate dal bombardamento di immagini via social, primi piani di questo tipo consentono al pubblico di entrare nuovamente in contatto con la realtà. Una verità tangibile, fatta di esperienze ed istanti, segni del tempo che non dovrebbero essere nascosti, in quanto simbolo di una vita vissuta giorno dopo giorno.

Isabella Rossellini ha posato per moltissime riviste di moda, collaborando con fotografi di fama internazionale. Il suo fascino non è passato inosservato nel mondo dello show business. La sua avvenenza, così come il suo talento, l’hanno aiutata ad affermarsi nel panorama cinematografico internazionale. Il suo aspetto è sicuramente cambiato dal suo debutto sul grande schermo, quando nel 1979 interpretò Suor Pia in Nina di Vincente Minnelli. Oggi non veste più i panni di un’eterea religiosa, bensì di una saggia donna anziana, protagonista femminile del film diretto da Alice Rohrwacher – La chimera.

Niente ritocchi sul viso di Isabella Rossellini, l’attrice mostra con orgoglio i suoi 71 anni

Isabella Rossellini tornerà sul grande schermo il 23 novembre, nei panni di Flora. Nel frattempo l’iconica attrice ha posato per Vogue ed ha raccontato la sua esperienza nell’industria della moda, in particolare in merito alla sua esclusione dalle campagne pubblicitarie di Lancome. Dopo più di quattordici anni di collaborazione, i vertici dell’azienda di cosmetici la invitarono caldamente ad andarsene perché di età “avanzata”.

“Ero stata mandata via a 40 anni – perché troppo vecchia per rappresentare la bellezza” – le sue parole – “Non ti posso dire l’emozione quando, 10 anni fa, la prima donna direttrice – mi ha chiesto di tornare a fare la pubblicità per Lancome”. Isabella Rossellini ha dunque invitato le lettrici ad abbandonare la lotta contro il tempo e soprattutto contro tutto ciò che ne consegue. “Una battaglia persa” – la definisce, esaltando così le battaglie sociali sostenute dalle nuove generazioni: “Cercano definizioni di bellezza più moderne e più intelligenti” – ha quindi concluso, ringraziando nuovamente Zhong Lin per aver mantenuto l’autenticità del suo viso.