Incinta di un altro, lui la accudisce

Galeotto fu un volo di linea nel 2006: Cristiana Capotondi non riuscì più a separarsi da Andrea Pezzi, nonostante qualche incidente di percorso.

Conclusa la fugace frequentazione con il collega Nicholas Vaporidis, Cristiana Capotondi decise di concentrarsi esclusivamente sul lavoro, accantonando temporaneamente lo sviluppo della propria vita sentimentale. Tuttavia, tale proposito ebbe breve durate: durante un viaggio in aereo, l’attrice ebbe modo di dialogare con il conduttore ed imprenditore Andrea Pezzi. Si trattò di un colpo di fulmine, il preludio di una storia d’amore destinata a durare quasi due decenni.

Inizialmente la coppia decise di tenere per sé la bellezza del sentimento, evitando di sbandierare effusioni e manifestazioni d’affetto di fronte a giornalisti e paparazzi. “Sono libera e casta” – dichiarò Cristiana Capotondi – “non me ne vergogno e non me ne preoccupo”, lasciando intendere quindi che, almeno per il momento, nessun uomo fosse riuscito a conquistare il suo difficile cuore. L’ufficialità arrivò solo nel 2013, quando la coppia venne fotografata durante un’accesa discussione, consumata presso la Stazione Termini di Roma. Ciò nonostante, la loro relazione proseguì a gonfie vele, fino a quanto i due decisero di votarsi alla castità.

Uomo ideale, carino e senza rancore

“Essere casta è un esercizio importante per la donna” – dichiarò l’attrice nel 2014 – “prova di consapevolezza e libertà”. La scelta di disintossicarsi dai rapporti sessuali avvenne in seguito ad un episodio indicativo, avvenuto in presenza di Andrea Pezzi. Una donna di quarant’anni, di cui l’attrice non ha rivelato l’identità, ebbe la meglio su di lei dialetticamente. Quanto accaduto produsse una serie di insicurezze in merito alle capacità di intelletto di Cristiana, ragion per cui il compagno gli propose di instaurare un rapporto sentimentale più mentale che fisico. “Intuiva che avevo necessità di crescere come donna” – ha spiegato – “noi siamo spesso dipendenti dall’apprezzamento altrui”.

Di fronte alle capacità comprensive e concilianti di Pezzi, l’attrice pensò persino di chiedere al compagno di sposarla. La proposta tuttavia non arrivò mai, al contrario i due annunciarono la separazione nel 2021. Rimase tuttavia il rispetto e la stima reciproca, fattori che mantengono tutt’oggi vivo il legame. Nel 2022, Cristiana Capotondi divenne mamma della sua primogenita, Anna. Considerando le tempistiche in merito alla gravidanza, in molti sostennero che la piccola fosse figlia di Andrea Pezzi.

Tale ipotesi venne successivamente smentita dalla diretta interessata, l’identità del padre della piccola risulta ignoto: “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione – con Andrea si era interrotta già da diversi mesi”. Questo non impedì all’imprenditore di affiancare l’ormai ex fidanzata in questo delicato percorso di vita: “Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”. La coppia gode di ottimi rapporti, nonostante conduca vite separate.