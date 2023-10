Test dell’amore: cosa ricerchi nel tuo partner? Fai la tua scelta e scopri la verità

Ognuno di noi nel partner cerca qualcosa di specifico. Fai il nostro test dell’amore e scopri cosa cerchi nel tuo partner ideale.

Ciascuno di noi è diverso, ha gusti diversi e cerca cose diverse in un partner. Grazie al nostro test, scoprirai che cosa cerchi veramente in un uomo o in una donna.

Al mondo siamo tutti diversi e, fortunatamente, abbiamo gusti diversi. Se così non fosse a tutti piacerebbero le stesse persone e sarebbe un’eterna lotta per la conquista. In base alla nostra personalità, ciascuno di noi cerca qualcosa di diverso in un uomo o in una donna.

C’è chi cerca sicurezza e stabilità e dà poca importanza alle coccole; c’è chi, al contrario, cerca la dolcezza e la complicità; c’è chi nel partner cerca passione e spensieratezza. Oggi puoi scoprire chi sei veramente e cosa davvero cerchi nel tuo partner ideale grazie al nostro test dell’amore.

Test: scegli un’immagine e scopri cosa cerchi

Capire cosa si cerca è determinante per trovarlo. E possiamo dire che questo concetto vale per ogni aspetto della vita in generale. Per trovare un buon lavoro devo prima capire cosa mi piacerebbe fare nella vita. Idem per il partner: per trovare una persona con cui stare bene devo prima sapere quali caratteristiche cerco.

Il test di oggi è semplice ma ti farà scoprire molti aspetti della tua personalità. Scegli la tua immagine preferita tra le tre raffigurate nella prima foto e poi leggi, di seguito, il profilo che corrisponde alla scelta che hai fatto.

Rose rosse

Se hai scelto le rose sei una persona romantica ma anche molto allegra e positiva. Il tuo partner ideale deve essere euforico e regalarti gioia e spensieratezza. Gli uomini troppo introversi e seri non fanno per te. Tu vuoi divertirti senza troppi pensieri o preoccupazioni. Inoltre il tuo partner ideale deve essere passionale e riempirti sempre di attenzioni.

Cioccolata calda

Se l’immagine che più ha attirato la tua attenzione è stata la tazza di cioccolata calda, tu sei una persona fuori dagli schemi. Sei una persona anticonformista e senti che è arrivato il momento di dare una svolta alla tua vita. Per questo in un partner cerchi una ventata di novità. Cerchi una persona che sia completamente diversa rispetto a quelle che hai sempre frequentato. Magari che viva anche in un’altra città.

Castello

Infine se la tua scelta è ricaduta sul castello tu stai cercando un uomo forte e solido che ti faccia sentire protetta e al sicuro. Stai cercando stabilità e per questo vuoi un partner premuroso e affidabile con cui costruire qualcosa di grande e di solido, proprio come un castello.