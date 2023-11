I segnali inequivocabili che stai frequentando la persona giusta, ma nel momento sbagliato: come scoprirlo

A tutti può capitare di trovarsi in una relazione ma sentire che il momento non è quello giusto. Ecco i segnali che te lo fanno capire.

In una nota scena della serie tv How I Met Your Mother, Robin dice a Ted : “Time is a b*tch” che si traduce in “Il tempo è una brutta bestia”. Tale osservazione ha come base il fatto che Mosby aveva trovato la ragazza giusta per lui, ma il momento era sbagliato. Se anche quest’ultimo fosse stato giusto, tutto sarebbe stato perfetto.

Quante volte tutto ciò è capitato anche a noi nella realtà? Trovarsi di fronte alla persona giusta può essere un’esperienza entusiasmante, ma cosa succede quando questo incontro avviene nel momento sbagliato? Capire se stai vivendo questa situazione ambivalente è cruciale per evitare inutili complicazioni e sofferenze emotive. Ma quali sono i campanelli d’allarme? Vediamolo assieme.

Hai trovato la persona giusta quando…

Vediamo prima di tutto come si fa a capire che la persona che abbiamo davanti è quella giusta. Molti possono pensare che questa non esista davvero, che sia solo frutto della fantasia, ma non è così. In primis infatti si tratta di qualcuno che ti accetta per come sei veramente, con pregi e difetti. Non mette in discussione continuamente le tue azioni o pensieri, ma ti valorizza e ti fa sentire importante. L’obiettivo principale è la tua felicità.

Inoltre, nessuna coppia è immune dai litigi, ma con la persona giusta, essi diventano occasioni per capirsi meglio e trovare compromessi. La comunicazione aperta e rispettosa è fondamentale. Altro aspetto essenziale è il condividere gli stessi valori. Quando tu e il tuo partner avete gli stessi obiettivi e ideali di vita, le fondamenta della vostra connessione diventano davvero solide.

Ed ancora, la persona giusta è un ascoltatore attento, capace di comprendere le tue emozioni e pensieri. L’empatia è fondamentale per stabilire un rapporto profondo e rafforzare il legame emotivo. E per finire, in una relazione con la persona giusta, non c’è giudizio. Si può essere sé stessi, mostrando ogni sfaccettatura della propria personalità senza timore di essere giudicati. Tutto molto bello, quindi. Se ci sono questi segnali è quasi evidente che colui, o colei, cha abbiamo davanti è il partner perfetto per noi.

Ma cosa fare quando il timing è quello sbagliato? E soprattutto, come comprenderlo? Ci sono dei comportamenti che possono denotare che nonostante la persona sia giusta per noi, il tempo non è quello adatto. Ad esempio, se nonostante l’intesa preferisci spesso trascorrere del tempo da sola anziché con il tuo partner, potrebbe essere un segnale che non sei pronta per una relazione impegnativa. Oppure, la paura di un futuro fatto di obblighi e responsabilità può far sentire in trappola.

Se hai recentemente concluso una relazione o non sei pronta per impegni, potresti trovarti nel momento sbagliato. Inoltre, sentirti completa da sola potrebbe indicare che, anche se lui è la persona giusta, non sei interessata, per ora, a intraprendere una relazione e non te la senti di rompere il tuo equilibrio personale. O ancora, ti capita mai di guardarti ancora intorno nonostante tu sia con il tuo partner? Beh, potrebbe essere un segno che non sei completamente coinvolta o che la monogamia non fa per te.

E infine, un aspetto che indica che sei nel momento sbagliato è quello di progettare la tua vita, dai weekend alle vacanze, senza considerare il tuo partner, perché forse non sei ancora pronta per condividerne ogni aspetto con qualcuno. Insomma, trovarsi con la persona giusta ma nel momento sbagliato può essere complicato. L’importante è essere consapevoli di questi segnali in modo da prendere decisioni adeguate. Ricorda, l’amore può fiorire quando sia il partner che l’attimo giusto si incontrano nel cammino della tua vita!