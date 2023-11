Vuoi iniziare una nuova storia d’amore? 10 riflessioni da fare per non tornare a soffrire

Aprirsi all’amore è sempre un’esperienza unica. Per non soffrire, però, è bene farlo dopo aver riflettuto su almeno 10 aspetti importanti.

Quando una storia d’amore finisce, ci vuole sempre del tempo per curare le ferite, riprendersi per bene e riaprirsi a nuove possibilità. Ciò comporta anche una presa di coscienza degli eventuali errori commessi, del perché le cose non sono andate e di ciò che si desidera davvero per se stessi. Tuffarsi a capofitto in una nuova storia senza aver prima riflettuto su di sé e sulla propria vita è infatti uno sbaglio che andrebbe assolutamente evitato.

Sarà soltanto ragionando su quanto avvenuto e su cosa si sogna per il futuro che diventerà possibile attirare la persona giusta, riconoscerla e iniziare qualcosa di nuovo e che risulti più sano e piacevole della volta prima.

Le riflessioni da fare prima di iniziare una nuova storia d’amore

Se pensi di essere pronto per tornare in pista e cercare un nuovo amore, di sicuro ti senti guarito dalle ferite del passato e ciò rappresenta senza alcun dubbio un bene. Quel che devi sapere, però, è che ogni storia andata male consiste in un prezioso insegnamento che, se colto, può condurci verso una persona più adatta.

Un risultato che potrai ottenere solo imparando a riflettere su te stesso e su alcuni aspetti davvero importanti della tua vita, che si possono riassumere in dieci semplici punti.

Conoscersi meglio;

Approfondire i motivi della precedente rottura;

Sapere cosa si desidera nel futuro nuovo partner;

Comprendere cosa si vuole davvero da una relazione;

Sapere quanto ci si intende impegnare;

Chiedersi cosa si vuole dalla vita;

Conoscere i propri obiettivi;

Domandarsi se si ha abbastanza autostima per relazionarsi ad un’altra persona;

Conoscere ogni più piccola paura;

Approfondire la conoscenza di sé.

Lavorare su questi aspetti è un buon modo per imparare a conoscersi meglio e a capire cosa si vuole davvero. Il tempo che si passa da soli tra una relazione e l’altra è quindi importante per delineare la propria vita ancor prima che arrivi qualcun altro. E questo per stabilire dei punti fermi quando si ha la possibilità di farlo.

Dopo, capire quali sono i compromessi ai quali si vuole e si può scendere sarà molto più semplice e consentirà di iniziare una relazione priva di sensi di colpa, di rinunce o di motivi di tensione e con la persona giusta. Il tutto per una storia d’amore molto più simile a quella che hai sempre desiderato, che potrai finalmente ottenere grazie alla conoscenza di te e del tuo modo di essere.