Non ti ha ancora detto ti amo? Occhi aperti su questi comportamenti: se li noti tutti significa che è follemente innamorato di te

Non ha ancora pronunciato le due paroline magiche e per questo motivo ti domandi cosa prova per te? Fai attenzione a tutti quei messaggi che ti manda inconsciamente.

State insieme da un po’ di tempo e quello che provi per il tuo partner è ben chiaro per te: lo ami. Ma lui (o lei) fa fatica ancora a dirtelo: per questo motivo non sei perfettamente sicuro dei suoi sentimenti.

Quello che non sai è che ognuno di noi manda dei segnali che fanno capire perfettamente se è innamorato di te oppure no. Il problema, in questo caso, è solo che in molti fanno fatica ad esprimersi, forse perché non sono stati abituati a farlo o semplicemente perché sono persone introverse e cercano altri modi per poterlo esternare.

Non ti dovresti fissare con le parole, quindi, se in realtà ti dicono la stessa cosa con i gesti. Ci sono diversi modi che potrebbero utilizzare per esprimere il loro sentimento, ossia prendendosi cura del proprio partner. Come? Ad esempio, facendo qualcosa che a loro piace particolarmente. Insomma, non ridurre tutto a due semplici paroline, ma guardati intorno ed osserva il tuo compagno (o compagna). Forse te lo sta facendo capire in un altro modo.

Stai attento ai messaggi che manda: è il suo modo per dirti “ti amo”

Per capire se ti ama o meno, dovresti stare attento a questi sei comportamenti. Il primo si presenta quando cerca sempre il contatto fisico: un abbraccio o anche il solo prenderti la mano significa che prova qualcosa per te. È il suo modo per dimostrare affetto. Ma anche se si ricorda i dettagli più importanti vuol dire qualcosa: potrebbe essere di tutto, da un aneddoto in famiglia a una canzone che avete sentito in macchina insieme, che una volta memorizzata riesce a tirarla fuori sorprendendoti.

Se non fugge quando litigate allora è proprio amore: non ti lascia lì da solo, ma prova ad affrontare i vari problemi con il dialogo. In una discussione preferisce chiarire invece che andarsene. E devi tenere presente, inoltre, che se sei la prima persona a cui racconta le sue news, belle o brutte che siano, vuol dire che ci tiene a te!

Ha raccontato a tutti di averti conosciuto e di averti nella sua vita: questo significa che è molto orgoglioso di te, insomma che condividere il vostro amore con il resto del mondo. Infine, se il partner parla del suo futuro in modo molto tranquillo con te, vuole costruire una storia.