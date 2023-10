I 7 modi per riaccendere la passione nella coppia quando hai superato i 40 anni

Si può riaccendere la passione nella coppia dopo i 40 anni? Ecco 7 modi per farlo in modo efficiente e duraturo.

Ci sono modi per riaccendere la passione nella coppia anche dopo i 40 anni? A quanto pare sarebbe proprio così e infatti ogni età è giusta per ritrovare l’eros e la passione che si avevano a 20 anni. Ecco 7 modi infallibili per ritrovare l’unione con la propria metà e passare altri anni felicissimi sotto le lenzuola.

Ritrovare la passione di coppia dopo i 40 anni: 7 modi per riaccendere l’eros

L’amore non ha età, e chiaramente nemmeno il sesso, ed è per questo che arrivati a 40 anni non bisogna perdere l’abitudine di passare ore divertenti con il proprio partner sotto le lenzuola. Ecco 7 modi per farlo nel migliore dei modi, accendendo l’eros magari assopito per colpa dell’abitudine. Sicuramente quello che occorre valutare è il piacere delle piccole cose. Fa bene passare un weekend romantico ad esempio, ma vuoi mettere la condivisione della vita nel bene e nel male? Un appoggio su cui contare? Ecco, da questo assunto bisognerebbe partire.

Amy Betters-Midtvedt, che gestisce un blog chiamato Hiding in the Closet with Coffee, ha elencato alcune caratteristiche che rendono ricca di passione una coppia, anche dopo i 40 anni. Sembreranno banalità, ma le ha elencate in un post su Facebook.

1. Perdere il portafogli e ritrovarsi il marito che vi salva alla cassa del supermercato? Beh più principe di questo non si può!

2. Il caffè caldo la mattina, anche quando nessuno l’ha chiesto, perché questo è amore. Prendersi cura dell’altro sempre, con gesti piccoli e ricchi di affetto e gratitudine.

3. Lavare i piatti la sera mentre la moglie guarda una serie tv e riposa sul divano. Questo è amore ed è difficile da trovare!

4. Aiutare con i figli, con i compiti, la scuola, lo sport, le docce. Insomma essere un genitore presente.

5. Prendere il latte la notte perché lei l’ha dimenticato al supermercato. E come farebbe la mattina senza?

6. Preparare il pranzo per la famiglia, per alleggerire i compiti di mamma e moglie ed essere una risorsa e non un altro peso.

7. Sapere che tutto quello che avevate desiderato era sempre stato lì e lo sarà per sempre. L’amore, quando esiste, non deve essere scontato perché, se ci pensate, non lo è affatto trovare una persona che davvero vi possa amare per quello che siete!