Patty Pravo, 75, dice che in certi ambienti è inevitabile finire drogati come scimmie

Francesca Fagnani ha fatto brillare Patty Pravo in tutta la sua trasgressiva originalità, in una lunga intervista in onda su Rai 2.

Francesca Fagnani è una dei pochi volti della tv a trovarsi in fase ascendente con il gradimento della critica. Il suo Belve è approdato quest’anno alla prima serata di Rai 2, risultando fra i programmi più seguiti. Il pregio è dato dalle domande irriverenti rivolte a personaggi famosi, che a loro volta, per esperienze vissute e personalità, sappiano reggere il gioco senza renderlo prevedibile. L’obiettivo è spingere l’intervistato a rivelare qualcosa di nuovo, in quel confronto aperto, con una raffica di domande seduti l’uno di fronte all’altro, trespolo su trespolo.

Quindi il faccia a faccia con Patty Pravo è tra i più riusciti. La cantante, a 75 anni, ha ammesso di aver provato tutte le droghe possibili, per aver la forza e la brillantezza necessarie per lavorare. Senza anfetamina, le pare impossibile lavorare nel mondo dello spettacolo ed esibirsi in pubblico, con l’obbligo di offrire sempre prestazioni di valore. Soprattutto, il motivo è che si lavora molto, fino a non dormire nemmeno, dovendo comunque avere presenza di spirito.

Anticonformista e schietta, senza esibizionismo

Allora entravi nei salotti e trovavi montagne di droga. Ha apprezzato la LSD, a bassi dosaggi e presa raramente, perché aprirebbe la mente, ma non l’eroina e nemmeno la cocaina, visto quello che fanno le persone che le assumono. Ha usato le sostanze solamente negli anni Settanta, senza mai esagerare, da quel che ha raccontato. Poi ha smesso definitivamente. E ne può parlare ora con una franchezza disarmante e una naturalezza che non ci si aspetterebbe. Eppure, la delicatezza alla ragazza del Piper non manca.

Da una parte dunque Francesca Fagnani, che ha il merito di essere riuscita a crearsi uno spazio a propria misura in tempi di conformismo, dopo anni come inviata di Michele Santoro e come giornalista esperta di mafia. Dall’altra Patty Pravo, che ha sperimentato, parlato e in particolare cantato canzoni diventate storiche sulla libertà sessuale e sentimentale, l’omosessualità e i triangoli d’amore. Ha convissuto con due mariti, in tre, negli anni Settanta, un bassista e un chitarrista con i quali lavorava.

Ha anticipato i tempi ed è rimasta avanti

E per evitare l’accusa di bigamia da parte del marito dal quale non aveva divorziato, è diventata trigama, condizione che la legge non puniva. Si è sposata sei volte, senza mai avere figli. E’ stata una cantante tra le più originali in assoluto, con quel timbro basso e sensuale che le donne prima di lei evitavano. La Fagnani quindi si è potuta scatenare facendole decine di domande sulla vita privata della cantante famosa in tutto il mondo, e Patty Pravo è apparsa a proprio agio quando poteva essere in imbarazzo, rievocando i momenti più particolari della propria vita.

Con la massima naturalezza ha affermato che il carcere è stata un’esperienza deliziosa, che le ha permesso di conoscere donne che l’hanno trattata con affetto e amicizia, con le quali ha continuato a scambiarsi lettere. E ha ricordato di essersi sballata per strada, una notte, con una bomboletta d’ossigeno, comprata in farmacia assieme a un’amica.

Chirurgia estetica? Mai. Anche se un lifting più avanti se lo farebbe. Purtroppo, i fan hanno dovuto sentire che Patty Pravo non si piace più, anche se la adorano perché a 75 anni è rimasta se stessa. Un’icona trasgressiva, ma senza rovinarsi. Con poca cura del denaro guadagnato in quantità enormi, senza ridursi in povertà.