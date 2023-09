I 5 segnali classici che la tua storia è tossica: interrompi subito la relazione

Non tutte le storie d’amore possono essere “rose e fiori”, attenzione ai dettagli che non possono sfuggire in quella che può rivelarsi una relazione tossica

In generale le relazioni nascondono molte difficoltà, la fragilità di due persone può tramutarsi in vulnerabilità di coppia. Ma spesso una storia d’amore può nascondere un problema ben più grave, la coppia potrebbe essere definibile come “tossica”.

Non sempre si ha la possibilità di vivere tranquillamente una relazione, può succedere di avere delle problematiche, di affrontare discussioni, ma a volte può trattarsi di qualcosa di molto molto più profondo e soprattutto grave.

Una relazione tossica può essere difficile da accettare all’inizio, ma, una volta individuata, bisognerebbe scegliere una soluzione risolutiva al più presto. Questo perché la vita potrebbe davvero essere messa a repentaglio da una relazione non sana.

Alcuni trucchi per capire se la propria relazione è di tipologia “tossica”

Non bisognerebbe sottovalutare alcuni segnali al fine di poter individuare una relazione tossica. Un fattore determinante tale situazione è di sicuro il calo di autostima di uno o di entrambi i partner.

Se la propria personalità dovesse improvvisamente o comunque nel tempo della relazione subire un brusco e drastico cambiamento in negativo, probabile che la relazione che stiamo vivendo non sia poi così sana.

Quando viene a mancare il rispetto e ogni occasione è buona per incassare accuse o comunque restituire un quadro di offese al proprio partner vuol dire che il quadro non è per niente rassicurante. Lo sminuire l’altra persona è un segnale lampante di tossicità relazionale.

Ignorare l’opinione dell’altro, andando a coprire emozioni e sensazioni, ostacolando l’espressione e la creatività del proprio partner può davvero nascondere quella che è una storia tossica.

Essere esageratamente possessivi, non riuscire a tollerare nulla del partner, ostacolare quest’ultimo nella libertà è sinonimo di relazione tossica.

La mancanza di interesse che si tramuta in indifferenza, nel non cercare, chiamare, vedere il proprio partner è un altro segnale di relazione non pulita.

La fiducia è la base di una relazione di coppia sana e che sia destinata a durare nel tempo. Quando manca la fiducia e si viene meno nel rispetto degli spazi dell’altro può significare negatività, insofferenza nella relazione.

I partner dovrebbero parlare tra di loro per analizzare questi fattori, il più delle volte, per superare tali problemi, potrebbe essere necessario l’ausilio di un esperto del settore.