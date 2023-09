Che lavoro sognano di fare da grande i bambini: sono sempre gli stessi, umili come loro

Se chiedete a un bambino qual è il lavoro che sogna di fare da grande, vi darà una risposta che sarà come un insegnamento

Quando si è bambini, la mansione più importante della giornata è quella del gioco. Fin dai primi anni di vita, quindi, anche all’interno degli ambienti in cui i piccoli vengono inseriti come l’asilo nido o la scuola materna, il tempo dedicato al gioco è sempre preponderante su qualsiasi altro, proprio per via della sua fondamentale importanza.

Attraverso il gioco, i bambini imparano, sperimentano e immaginano: ecco infatti quali sono i lavori che sognano di fare.

Al di là degli stereotipi che vogliono tutti i bambini alle prese con macchinine e costruzioni e tutte le bambine con bambole e pentole finte, in realtà le fantasie dei più piccoli sanno andare molto più in là dei preconcetti tipicamente adulti. Ecco, nelle loro menti, quali sono i lavori che sarebbe bello svolgere una volta adulti: è un’incredibile lezione di umiltà.

I lavori nei sogni dei bambini: non cambiano mai

Chi ha a che fare con i bambini per lavoro o per passione, sa quanto negli ultimi anni siano cambiati. L’arrivo della tecnologia ha infatti influenzato anche la loro crescita e li ha resi più svegli, più attenti ma anche più stimolati.

Spesso, poiché figli di genitori troppo impegnati o stressati, il tempo da dedicare al gioco si trasforma in tempo da trascorrere davanti alla TV o con il tablet, abitudine che a lungo andare può avere conseguenze sullo sviluppo della fantasia e dell’autonomia personale. Se da un lato le cose cambiano, però, dall’altro no: i bambini sognano di fare sempre gli stessi lavori.

Chiedere ai bambini cosa sognano di fare significa dirgli implicitamente che possono diventare chiunque desiderano. La maggior parte di loro, però, ama i lavori semplici e quelli utili per la società come il dottore, il pompiere o il poliziotto. Il 22% dei maschi, secondo una ricerca condotta da De Agostini Publishing, sogna di fare il cuoco professionista, al secondo posto poi c’è lo speleologo, il poliziotto e infine il 19% di loro desidera diventare calciatore.

Per quanto riguarda le femmine, invece, nonostante gli anni passino la maggior parte delle bambine sogna di diventare maestra, mentre al secondo posto troviamo la cantante e al terzo posto la parrucchiera. Insomma, in un mondo in continua evoluzione (spesso preoccupante), sembra che i sogni dei bambini siano al sicuro.