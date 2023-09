Sorprendi i tuoi ospiti con i caffè più speciali del mondo, in 5 minuti puoi fare quelli che vuoi

Usa al meglio questa guida per baristi. In questo modo, avrai sempre sott’occhio che tipo di caffè stai preparando per i tuoi ospiti.

Nel mondo esistono centinaia di tipi di caffè diversi, ognuno con il suo grado di tostatura, il sua aroma e il suo mix con altri ingredienti. Sei davvero sicuro di conoscerli tutti?

Il caffè si può adattare, in base alle circostanze, a vari tipi di personalità, gusti e profumi. Spesso si mischia con altre bevande, con il latte o con alcolici per rendere il suo gusto unico. Senza di esso, la sveglia per molti italiani neppure esisterebbe. Il caffè è in grado di dare una spinta a ogni giornata, può spezzare una pesante mattinata e può anche essere motivo di unione e socializzazione.

Tutto ciò accade soprattutto al sud, dove l’espressione “ti offro un caffè” vale come un “facciamoci una chiacchierata” e non c’è niente di meglio che farlo davanti ad una bevanda così gustosa.

Tante volte, però, si genera confusione attorno ai tipi diversi di caffè, che esso sia con latte, cioccolato, liquore e chi più ne ha più ne metta. Ma quali sono i loro nomi? Vi stupirà sapere che un caffè preparato in un certo modo può assumere una denominazione a seconda della regione in cui ci si trova o addirittura in diverse parti del mondo.

Prepara questi caffè speciali e sorprendi tutti

Se hai ospiti a casa e offrirgli il solito classico caffè sembra quasi banale, sappi che puoi cimentarti nella preparazione di un caffè speciale. Questo assume significati diversi in ogni parte del mondo, ma la particolarità è assicurata, così come lo stupore dei tuoi amici che lo degusteranno.

Innanzitutto, è doveroso specificare che un caffè ha un gusto diverso in base alla tostatura dei suoi chicchi, che può essere di 4 gradi in base al livello di intensità, dal più chiaro a quello più scuro. In funzione di ciò, si ottiene un caffè più o meno deciso. Partendo dai caffè più semplici, l’americano è il classico caffè allungato con acqua, in quantità per lo più uguali a quelle del caffè. Poi abbiamo il cappuccino, simile al caffelatte, in cui molti amano intingere brioche o cornetto. Questo è fatto con caffè, latte e una spumosa crema di latte con tanto di spolverata di cacao o gocce di cioccolato.

Un caffè particolare è quello hawaiiano, con latte di cocco mischiato al caffè. Tipico è anche l’irish coffe, bevanda irlandese composta da caffè, whisky e uno strato di panna. Tra i caffè per i più golosi, vi sorprenderanno quello al caramello e il viennese. Il primo è servito come un cappuccino, con l’unica differenza che il caffè al caramello è solitamente freddo e, appunto, con del caramello sul fondo della tazza o sopra il caffè. Il viennese è invece un’esplosione di dolcezza con caffè, latte e schiuma di latte divisi dal cioccolato.