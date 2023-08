Harry, la pace con William e il ritorno definitivo nella Royal Family: annuncio improvviso

Harry sarebbe in procinto di fare ritorno in Inghilterra e per un motivo ben preciso. Ecco l’incredibile retroscena da poco trapelato.

Il principe Harry pare avere già abbandonato i suoi sogni di gloria e indipendenza lontano dalla famiglia d’origine. Dopo il suo trasferimento negli USA, d’altronde, le cose non sono andate affatto bene come sperava.

Dalle interviste accusatorie che si sono rivelate un’arma a doppio taglio (quella con Oprah Winfrey risalente al 2021 soprattutto) al libro-scandalo di memorie Spare, Harry è passato dall’essere molto amato all’essere detestato da tutti. E la grande vicinanza alla moglie Meghan (da sempre poco apprezzata dal pubblico mondiale) non ha fatto che dare linfa vitale alle malelingue.

Sta di fatto che dopo essersi tanto arrabbiato, aver pestato molti piedi ed essersi lamentato più volte in tv, il principe Harry sembra avere imparato una dura lezione: non si scherza con la Royal Family. E proprio per questo pare stia pensando molto seriamente di fare ritorno in Inghilterra, con un ruolo preciso per giunta. Ecco tutto quello che si sa al momento.

Harry torna in Inghilterra: i sogni di gloria infranti

Stando a quanto rivelato da Diva&Donna, il principe di Sussex si sarebbe reso conto di aver scelto di intraprendere la strada sbagliata e ora vorrebbe tornare in Gran Bretagna con un ruolo preciso: quello di working royal, ovvero di reale che lavora per la Corona e che per questo viene retribuito. Vorrebbe, in pratica, condurre la stessa vita dei tanto criticati William e Kate.

Ma a cosa sarebbe dovuto questo drastico cambio di rotta? Stando alle voci più recenti, Harry starebbe subodorando il fallimento della sua collaborazione con Netflix (per cui deve girare un documentario nella sua amata Africa), l’unica che gli rimane dopo il flop del podcast realizzato per Spotify. Qualora la “strada Netflix” non portasse da nessuna parte, quindi, a Harry non resterebbe che giocarsi la sua carta jolly: il ritorno, con la coda tra le gambe, nella Royal Family.

Un ritorno che di certo la maggior parte dei membri della famiglia non accetterà di buon grado. Forse solo Carlo, tra tutti, potrebbe riuscire a chiudere un occhio e perdonare suo figlio per le malefatte del passato. William, però, pare non abbia alcuna intenzione di tendere la mano a suo fratello, anche nel momento più cupo della sua vita (persino la moglie Meghan sembra sempre più lontana da lui). Secondo alcuni, Harry starebbe pensando di chiedere un incontro con il futuro erede al trono britannico per scusarsi e fare finalmente pace. Resta da vedere se William accetterà le sue scuse o si rifiuterà persino di vederlo…