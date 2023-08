Vedere l’ultimo accesso WhatsApp anche se si è stati bloccati: la soluzione più semplice

Sapevi che è possibile vedere l’ultimo accesso su Whatsapp di qualcuno anche se ci ha bloccati? Ora ti diremo le soluzioni più fattibili!

Whatsapp nel corso degli anni ha introdotto sempre più funzioni che permettono all’utente di gestire maggiormente la sua privacy. Si può così nascondere o limitare le proprie informazioni visibili agli altri contatti. Da poco tempo a questa parte è possibile anche decidere di nascondere l’ultimo accesso su Whatsapp. Ma che succede se desideriamo vedere lo stesso l’ultimo accesso di una persona, nonostante tutto? Vediamolo insieme.

Come ben sappiamo, l’ultimo accesso su Whatsapp è quando l’applicazione ci informa sul giorno e sull’orario in cui un utente è entrato l’ultima volta su Whatsapp ovvero quando ha utilizzato la piattaforma. Ma perché per le persone è così importante saperlo? I motivi possono essere di varia natura, come ad esempio, può capitare che non sentiamo un amico o un parente da un po’ e ci viene l’istinto di capire se va tutto bene controllando il suo ultimo accesso.

Per controllare l’ultimo accesso di una persona, basta aprire l’applicazione di Whatsapp, scorrere la lista di amici ed individuare il contatto interessato. Una volta trovato il contatto, occorre aprire la chat con quest’ultimo ed osservare il suo nome in alto alla conversazione. Dopo qualche secondo, subito sotto il nome dell’utente apparirà la scritta “Ultimo accesso oggi alle 9.25” oppure se è passato qualche giorno, oltre all’orario uscirà anche la data esatta. Ma come bisogna agire se un contatto ci blocca e desideriamo controllare lo stesso l’ultimo accesso? Scopriamolo subito!

Visualizzare l’ultimo accesso nonostante si è stati bloccati: ecco come fare

Da qualche tempo, su Whatsapp è anche possibile nascondere l’ultimo accesso attraverso le impostazioni. È importante ricordare che se decidiamo di oscurare il nostro ultimo accesso, allora Whatsapp non ci consentirà di vedere quello di tutti gli altri contatti. Mentre, se decidiamo di mostrarlo e non vediamo quello della persona interessata, le possibilità sono tue: o la persona ha deciso di non mostrare il suo ultimo accesso oppure quest’ultima ci ha bloccati o noi abbiamo bloccato lei.

Nel caso in cui, la persona interessata risulta bloccata sulla nostra piattaforma, è sufficiente recarsi nelle impostazioni di Whatsapp, fare tap su Account, poi Privacy ed infine Contatti Bloccati. In questa sezione, ci apparirà la lista degli utenti che abbiamo deciso di bloccare e basterà cliccare sull’utente interessato e selezionare l’opzione Sblocca, così potremo vedere il suo ultimo accesso ed interagire con quest’ultimo se lo desideriamo.

Nel caso contrario, in cui la persona ha bloccato noi, non esiste un rimedio che possiamo attuare autonomamente. Ciò che è possibile fare, è provare a contattare l’utente che ci ha bloccati in un altro modo, tipo attraverso un social network differente oppure con un altro numero di telefono, chiedendo spiegazioni sulla motivazione del blocco.