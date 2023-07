Harry e Meghan in cerca di un passaggio gratis dopo il funerale della Regina

Emerge un ulteriore aneddoto sui Duchi del Sussex: sembra che la coppia abbia cercato un passaggio gratis dopo i funerali di Elisabetta II.

Sembra che la resa dei conti sia vicina: nelle ultime ore diversi tabloid internazionali hanno confermato il tentativo di Harry di tornare tra le grazie del fratello e del padre. Il Minore avrebbe dunque contattato William, pregando l’erede al trono di riammetterlo a corte, garantendo inoltre la totale collaborazione della coppia in favore dell’istituzione monarchica. Tale richiesta, ovviamente inaspettata, avrebbe colto di sorpresa il primogenito e lo stesso sovrano britannico. Carlo III, secondo fonti vicine a Buckingham Palace, avrebbe proposto ad Harry di tornare a vivere a Londra insieme alla moglie, rispettando i doveri di Corte e godendo conseguentemente dei privilegi reali.

Al momento i diretti interessati non hanno smentito l’indiscrezione. Harry e Meghan possono sopravvivere senza l’appoggio della Royal Family? La risposta è evidentemente negativa, considerando le ingenti perdite finanziarie degli ultimi mesi. La guerra mediatica rappresenta la loro principale fonte di guadagno e il silenzio stampa della Corona non ha sicuramente aiutato i Duchi del Sussex ad alimentare tale battaglia. Il dibattito è divenuto unilaterale, la loro storia non riesce a coinvolgere più nessuno. Inoltre, nelle ultime ore, è emerso l’ennesimo aneddoto paradossale che potrebbe intaccare ulteriormente la loro immagine.

Harry e Meghan cercano un passaggio gratis, la risposta negativa del Presidente Biden

Torniamo al mese di settembre, quando il portavoce reale confermò la morte della Regina Elisabetta II. La Royal Family si incontrò a Balmoral per poter esprimere l’ultimo saluto all’eterna sovrana, dopodiché il personale si dedicò anima e corpo ai preparativi del funerale. Harry e Meghan vennero contattati in seguito e questo non consentì al Minore di raggiungere la nonna prima che si spegnesse inesorabilmente. Quando i Duchi atterrarono a Londra, gli animi erano già tesi e – come dichiarò la stessa Principessa del Galles – quanto accaduto in seguito fu “una delle cose più difficili” alle quali lei e William abbiano preso parte.

I due fratelli, accompagnati dalle rispettive mogli, raggiunsero la folla. I figli del sovrano britannico salutarono i sudditi disperati e osservarono nostalgici i fiori, le lettere e i disegni adagiati sui cancelli di Buckingham Palace. I giorni seguenti furono ancora più difficili: Harry avrebbe pubblicato poche settimane dopo il fantomatico libro di memorie, mentre Meghan proseguiva con la lotta contro il presunto razzismo espresso dai membri della Royal Family.

In seguito al funerale, i Duchi del Sussex scapparono letteralmente dalla Gran Bretagna. Pensarono di chiedere un passaggio gratis al Presidente Biden e alla First Lady, giunti a Londra per presenziare al funerale della Regina Elisabetta II. La loro richiesta venne respinta gentilmente. “Avrebbe causato un tale trambusto” – ha spiegato una fonte, un gesto del genere infatti avrebbe espresso totale solidarietà nei confronti dei coniugi, dettaglio che il Presidente Biden non poté trascurare. Harry e Meghan dovettero tornare in California a loro spese.