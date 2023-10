Gli otto cibi che dovresti scegliere a colazione: starai bene tutta la giornata

Se volete qualcosa di diverso per colazione, ecco alimenti sani che possono fare al caso vostro e vi forniranno la giusta energia

Il momento della colazione è forse quello più importante nel corso di una giornata.

Quando ci si sveglia, è il momento in cui bisogna nutrirsi al meglio per poter affrontare le varie sfide che si alterneranno nel corso della giornata. E di certo, non si può stare scarichi, altrimenti non si combinerà nulla di buono.

L’alimentazione, in quanto ad apporto nutritivo ed energetico, deve essere ben bilanciata, optando per i cibi giusti. Magari siete abituati a una determinata routine di colazione, ma notate che quegli alimenti non vi fanno bene, non vi donano, per capirci, quella marcia in più di cui necessitate per far fronte ai vari impegni.

È qui che ci si accorge che è il caso di provare qualcosa di differente, sapendo cosa state ingerendo, e in che cosa vi sarà di supporto. Scopriamo insieme, dunque, 8 cibi che possono farvi stare bene per tutto il giorno.

Otto cibi che vi faranno davvero bene a colazione

La colazione, secondo gli esperti, deve essere nutriente, un pasto completo che possa donare energia.

Una buona idea a colazione è quella di prepararsi un uovo, che contiene proteine e parecchi nutrienti essenziali per il nostro organismo, oltre al fatto che saziano e diminuiscono l’apporto calorico.

Altro cibo nutriente è senza dubbio lo yogurt greco senza zuccheri aggiunti, anch’esso contenente proteine e vitamina B12, zinco, calcio, potassio, fosforo.

Bere caffè in modo regolare, moderatamente e senza zucchero, significa minor rischio di ammalarsi. Idem per i frutti rossi, che contengono parecchie fibre e poche calorie. Ma non è tutto, perché sono anche pieni di antiossidanti, e quindi anch’essi fanno da scudo per le malattie.

L’avena è invece in grado di saziare, e far scendere i livelli di colesterolo. Il pane integrale ha molte fibre e carboidrati complessi che possono essere digeriti in modo lento e bloccano l’aumento rapido di livelli di zucchero nel sangue.

Per la salute di cuore e cervello, fa molto bene la frutta secca. Noci, nocciole, mandorle, anacardi, arachidi. Nonostante ciò, occhio alle dosi: sempre in piccole quantità. Infine, la gran parte della frutta è ottima perché ricca di vitamine, minerali, antiossidanti. Inoltre, è in grado di saziare e contiene molte fibre.