Dopo 45 anni Meryl Streep dice basta

Quattro figli, cinque nipoti e 45 anni di istanti condivisi non bastano: Meryl Streep divorzia da suo marito, lo scultore Don Gummer.

“Il 2023 è l’anno dei divorzi” – scherza qualcuno sui social. Effettivamente, i dati in merito alle separazioni appaiono alquanto preoccupanti. Inoltre, non parliamo di coppie per così dire neonate, bensì di relazioni sentimentali di oltre un decennio. Citiamo ad esempio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, Elisabetta Canalis e Brian Perri, per non parlare poi del recente addio della Premier Giorgia Meloni al compagno Andrea Giambruno.

Passiamo poi alle star internazionali: Reese Whiterspoon e Jim Toth, Sofia Vegara e Joe Manganiello, Kevin Costner e Christine Baumgartner e tanti, tanti altri.E’ la volta dunque dell’attrice pluripremiata Meryl Streep che, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato la separazione dallo scultore Don Gummer. I due convolarono a nozze nel 1978 e non riuscirono più a separarsi. Le certezze vacillano, così come la stabilità delle coppie iconiche, il cui amore ha alimentato i nostri sogni romantici. A quanto pare, nonostante le battaglie di vita vissute insieme, la nascita di ben quattro figli e la condivisione di cinque nipoti – il sentimento che legava i due coniugi si è lentamente affievolito, fino ad esaurirsi del tutto.

Meryl Streep e Don Gummer al capolinea

Don Gummer e Meryl Streep si conobbero nel 1978. Fu il fratello minore dell’attrice a fungere da galeotto in questa incredibile unione. Si trattò di un vero colpo di fulmine, tanto che la coppia decise di convolare a nozze a pochi mesi dal primo incontro. Un matrimonio felice che portò alla nascita di quattro figli: Henry nel 1979, conosciuto come Henry Wolfe nel panorama musicale internazionale, Mamie nel 1983, Grace nel ’86 ed infine Louisa, venuta al mondo nel 1991.

E se il maggiore ha scelto la musica, le tre figlie hanno preferito i set cinematografici, seguendo quindi le orme della madre. Louisa in particolare ha lavorato di recente alla serie The Gilded Age, disponibile dallo scorso anno su Now Tv. Ognuno di loro ha poi concepito dei figli, per un totale di ben cinque nipotini. Eppure, nonostante la bellezza di una famiglia unita, sembra che questo non sia sufficiente per mantener vivo il sentimento. La coppia, come spiegato dal portavoce dell’attrice, ha riferito che “si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra”, rivelando al contempo che – in realtà – il loro rapporto coniugale si è concluso da oltre sei anni.